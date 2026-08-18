La nieta de uno de los creadores del "Mare-Mòbil"

«Esto es una vez en la vida. Hay que disfrutar del momento y ya me presentaré otro año». Aquellas jóvenes que opositan para el cuerpo de Maestros tienen este año un problema, porque los exámenes son en dos sábados de pruebas con el jurado. María Ros lo tiene claro. Tiene toda la vida por delante. «Me gradué en 2024. Después me marché cuatro meses a Estados Unidos. Trabajé en un restaurante y en una cafetería en un pueblo muy sencillito, Hyannis, en Cape Cod, Boston, con gente de todas partes del mundo. Me lo pasé bomba. Visité el país, practiqué inglés... lo podía hacer porque ya no tenía que volver a la Universidad. Este año me incorporé a una empresa de extraescolares y he estado impartiendo inglés en dos colegios además de dar clases particulares mientras empezaba a prepararme». Pero en septiembre, la que afrontará es la oposición fallera.

Poco antes de la preselección presentó el premio "Art i Ciència" de su comisión / Falla Pintor Maella

Defendiendo a Art i Ciència, una comisión muy emergente y que se estrenó en el Salón de la Fama en 2025 con Inés Bordas. «Estuve de pequeña en otras dos fallas del sector y luego ya me apunté a la que me ha enseñado la fiesta de mayor».

Además, muy cerquita de casa, «al lado» y ha sido fallera mayor «por alineación de astros. He conocido gente maravillosa y he aprendido muchísimo de las Fallas, de mi sector, de todo».

Maria Ros celebra su condición de preseleccionada / Fotofilmax

La nieta de José Luis Heredia

En casa hay historia de la buena. «Mi abuelo es José Luis Heredia, Seguidor de la Virgen y uno de los promotores del Maremòbil». A su vez, con historia: fue mecánico. Tanto él como mi abuela nacieron en el Marruecos español: él en Tetuán y ella en Tánger. Luego recorrieron Alemania, Francia...» una vida de película hasta llegar hasta crear hogar en València.

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Pintor Maella-Avenida de Francia es una comisión que crece y crece, como ella, que ya lo ha hecho, pero en estatura. «Si, mido 1,75. Y si vieras a mi hermano... mide casi dos metros. Mis padres, los dos, son muy altos». Ahora persigue lo más alto de la fiesta.