Heredera de tradición fallera a cada lado de la avenida

Que los progenitores pertenezcan cada uno a una comisión es un relato habitual. Lo que no lo es tanto es que, a la hora de decidirse por una, la que prevalezca es la de papá. Y en el caso de Carla Carrasco así ha sido. «De pequeña fui de las dos comisiones: Els Generals y Guardacostas». Prácticamente una a cada lado de Peset Aleixandre. «Ahora, Generals es la de todos, pero Guardacostas está en mi corazón: es una comisión que fundaron mis abuelos y mi madre fue su primera fallera mayor». Ahora será ella quien defienda la candidatura de la comisión de Benicalap para devolver a la comisión una sensación que no saborean desde hace una generación: desde 1993.

Carla Carrasco, en su nombramiento, rodeada por sus cuatro presidentes / Falla Els Generals

Y residente en Riba-roja

La familia vivió en el barrio toda la vida hasta que, a la hora de hacer familia, se mudaron a Riba-roja. «Allí he vivido desde niña». Allí estudió y allí tiene que madrugar cada día para trabajar en Cortes Valencianas. Con su camino dirección Manises, su atasco por obras del aeropuerto... «soy licenciada en Finanzas y Contabilidad con máster en Asesoría Fiscal y trabajo de contable en un grupo de empresas. Lo bueno es que trabajo en un ambiente muy positivo».

Moisés Domínguez

El sube y baja de la vida y el año 1946

Pero sabe que la vida es un vaivén. Por eso luce un pequeño tatuaje: «una carita sonriendo hacia arriba y hacia abajo porque eso es la vida: un sube y baja». Y también «el año de nacimiento de mi iaia, 1946». Todavía vive y le debe, entre otras cosas «cómo me ha inculcado la fiesta». Y la que lleva ahora, parafraseando a su comisión, «En Vena».

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Carla Carrasco desfila tras ser preseleccionada / Fotofilmax

Es la mayor de tres «y eso me ha ayudado a ser más responsable y organizada». Fue fallera mayor infantil en 2009 y ha repetido en un año que «elegí yo. Además, he tenido cuatro presidentes, pero uno de ellos fue el que tuve como presidente infantil, Sergio (Sergio Maestro, con uno de los apellidos emblemáticos de la comisión). A los dos nos venía bien este año para poder volver a coincidir». Y si en enero es uno de los canastilleros en la Exaltación, será porque las cosas han ido muy bien.