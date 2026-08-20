La enfermera de diálisis que quiere estrenar a su comisión

«Vida saludable, hacer deporte desde joven, comer sano y no tomar tanta sal». Es la receta para evitar a Arantxa Alonso. No en lo personal, que es estupenda, sino en lo profesional, porque está consagrando sus primeros años profesionales a una rama de la enfermería bastante delicada: «Hice las prácticas del último año de carrera en diálisis y me abrió las puertas a ese mundo, que es muy especial. Trabajo en una clínica especializada: Diaverum. «Llevamos pacientes crónicos, que vienen tres veces a la semana cuatro horas. Es mucho tiempo de no poder desarrollar una vida plena, de tener que dejarse trabajos que no pueden afrontar... creamos vínculos con ellos hasta ser una segunda familia».

De momento lo combina con la UCI pediátrica de La Fe, aunque tiene de momento un contrato largo, largo: «estoy cubriendo una reducción por cuidado de hijos, por lo que es larga: tengo hasta 2034. En mi aprendizaje también estuve en las plantas de nefrología, urología y trasplante renal de La Fe».

Arantxa Alonso, en la Procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Esperando entrar en el Salón de la Fama

Representa a la comisión de Carrera San Luis-Rafael Albiñana, una de las pocas del censo que aún no han entrado en el Salón de la Fama recién superado el cincuentenario. «La familia vivimos todos entre La Plata y Malilla. Mis abuelos son los que viven enfrente y se hicieron falleros en seguida. Mi abuelo ha sido y sigue siendo el tesorero con 86 años. ¡Y no se jubila!.

Está ya diez años en la delegación de festejos, «hago jotas y entre eso, y los dos trabajos, me llenan la vida». Recuerda de pequeña «el barracón en el Parque de Mortadelo y Filemón» y que no pudo ser fallera mayor infantil «por lo que ahora lo he cogido con más ganas aún». Pero esperando a ser la Arantxa actual: «Quería ser fallera mayor cuando me lo pudiera permitir, porque es algo que tiene los gastos que tiene. Si: me han ayudado en casa, pero tenía que partir de mí».

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Arantxa Alonso, en la pasada Exposición del Ninot / Falla R. Albinyana

Pendientes en Acebes del Páramo

Las raíces paternas las hunde «a ocho horas en coche de aquí», en la aldea leonesa de Acebes del Páramo. Por parte materna, con el Chuliá muy de aquí y por partida doble: «mis abuelos son Chuliá él y Chuliá ella». Quien sabe si condenada a ser «la Chuli» si sale elegida en la corte.