La primera Dafne para intentar añadir "laurel" a su vida

Dafne trabaja casi al ladito de la sede de Levante-EMV. "Trabajo en una empresa dedicada al 'self storage'. Entiéndase: trasteros, almacenes y mudanzas. Estoy de jefa de oficina en Vara de Quart y también viajo porque es una multinacional y tenemos en otras ciudades". Allí lleva cinco años, con la vida encarrilada. La fallera está llena de episodios. Por ejemplo, por los abuelos paternos. "Mi abuelo fue refundador de Pintor Domingo-Guillem de Castro y mi abuela perteneció a una comisión que ya no existe: Juan Llorens-Calixto III". Dafne se crió en Benavites, imposible hacerse fallera "hasta que, con quince años y mucha tabarra, aprovechando que unos familiares estaban apuntados, me pude apuntar a Alquerías de Bellver-Garbí". Pero pasó a la plaza de Jesús "porque la conocí a través de unos amigos. Me gustó el estilo, las actividades culturales...".

Además, sabía a lo que iba, porque eso fue hace veinte años y para entonces ya era comisión alternativa. "Sabía donde me metía y estoy encantada". Le ha costado ser fallera mayor ahora, sí que sí "porque después de un par de intentos que, por 'hache' o por 'be', no pudo ser, me lo organizaron y por sorpresa. Y eso fue "el día de mi cumpleaños, en mayo, me hicieron el nombramiento". Antes ya había sido "festera" en Benavites "que es lo que puedes ser cuando cumples 21 años".

Dafne, en el intercambio con Carmen Prades / Falla Plaza Jesús

Un susto grande

Será la más mayor de las candidatas, con una vida ya encarrilada, aunque no le faltaron sustos: "Vivo en Picanya con mi pareja. Y cuando ocurrió la dana fue por el camino y a la hora en la que vuelvo de trabajar. Afortunadamente, tenía el día libre. La vimos pasar desde el balcón. Es una sensación indescriptible, que nos permitió aprender muchas cosas". Y con milagro: "mi coche se salvó. Estaba aparcado a primeros de la calle. El agua le pasaba por encima y no le entró ni una gota al motor ni se movió".

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Por mitología... y no por Scooby-Doo

¿Y Dafne, que sería la primera en la historia del Salón de la Fama? No, no es porque sus padres fueran fans de Scooby-Doo. "Mucha gente me lo ha dicho. Es normal". Nada más lejos de la realidad. "Les gusta mucho la mitología y les gustó el nombre. Es la que se convierte en Laurel". Quien sabe si añade laureles a su trayectoria fallera en septiembre.