Fallera mayor confirmada... en el Camino de Santiago

La historia de los nombramientos como fallera mayor tienen todo tipo de episodios: desde los previsibles hasta las encerronas, nombramientos sorpresa y demás. Gemma aporta una nueva modalidad: ser ofrecida como tributo en el Camino de Santiago.

"Teníamos fallera mayor, Julia, que ha sido preseleccionada conmigo. Ese día nos íbamos a hacer el Camino un grupo de amigas de la falla. Con el run run, porque yo tenía previsto serlo, pero son cosas que no se deciden de hoy para mañana. Imagínate: 'Tenemos a Julia. ¿Se va a quedar sola...?'. Me fueron grabando un reel a lo largo del camino y ya ves la historia: salí sin nada y volví con la Compostelana y el nombramiento aceptado».

Gemma Belenguer, acompañada tras escuchar su nombre en la Preselección / Fotofilmax

Abuelo fundador

Y así seguirá haciendo camino en su falla de toda la vida, Evaristo Bas-Cullera. «Mi abuelo fue el fundador de la comisión. Y allí han crecido mi tío, mis padres, que antes estuvieron en la Plaça de la Tenda... y aquí he hecho toda mi vida. Fui fallera mayor infantil en 2005 y como somos una falla pequeña y familiar duplicamos cargos: soy vicesecretaria y llevo redes sociales. Un poco de todo. No llegué a conocer a mi abuelo, pero yo quiero continuar su legado».

Ahora, con Gemma y Julia tratarán de recuperar las sensaciones de la corte que, en el periodo histórico, solo saborearon hace cuarenta años.

Gemma, en la Procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Fruta y verdura ecológica on line

En lo profesional, presente y modernidad. «Soy ingeniera agrónoma. Trabajo en una empresa que comercializa fruta y verdura ecológica on line. Para entendernos, somos el Amazon de la fruta y verdura ecológica, de temporada y directa del agricultor. El centro logístico está en Museros y mi función es sobre todo conocer agricultores que quieran trabajar con nosotros. Yo, por ejemplo, diseño las cajas, lo que hay que poner cada mes, eligiendo los productos de temporada». Una inquietud de joven moderna. «En su momento trabajé en una cooperativa en Algemesí, que es una estructura y un modelo muy diferente, más tradicional y rígido y buscaba algo que fuese más conmigo».

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Con ella también va a reescribir la historia de la falla. Es la última estación del Camino.