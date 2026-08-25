Se le acumula el trabajo en septiembre... y todo para bien

María Chuliá se irá a hacer la oposición por la mañana y por la tarde se irá al barco de candidatas. Si los calendarios son más o menos los previstos. El 12 y el 19 de septiembre estará pasando dos oposiciones a la vez: la fallera y la personal, la de maestra de Educación Infantil "que siempre es en junio, pero que esta vez se va a después del verano". Es señal de que le va todo bien: ha pasado la primera fase de Canyamelar-Grau-Nazaret y sigue trazando su futuro profesional. Y ya puestos, el primero de los dos días de examen será el de su santo. "Soy María, María a secas". El Dulce Nombre se celebra el 12 de septiembre.

Maria Chuliá acaba de escuchar su nombre en la Preselección / Fotofilmax

Trabajadores de la Autoridad Portuaria

En la cuestión fallera sigue escribiendo etapas que empezaron de niña "en Arquitecto Alfaro". Esta historia se ha escrito otras veces: "Cuando eres pequeña y tus amigos son de otra y también está allí la familia, pedí cambiarme. Tenía ocho o nueve años".

No le dio, por ello, a ser fallera mayor infantil y de adulta "quería serlo solo después de acabar la carrera. Eso lo tenía claro. Ya me presenté en 2025, pero este año sí". Y poco le importará romper la regla del cinco en la comisión: sus dos cortesanas previas lo fueron en 1985 y 2005.

En los Bloques, donde ya reside y donde hay vinculación del relato familiar. "En mi familia han sido trabajadores de la Autoridad Portuaria y tenían casa allí por eso. Mi abuelo materno, por ejemplo, trabajaba en la piscina".

Poderoso contraste de María Chuliá: Fallas y Semana Santa Marinera / M. Domínguez / Falla Blocs Platja

Pendientes en la Puebla de San Miguel

Pero no todo mira al mar: "mi abuela materna es del Rincón de Ademuz: la Puebla de San Miguel. Paso parte del verano allí y de vez en cuando vamos en fines de semana. Es súper pequeño, muy pocas casas y no debería despoblarse. Pero en verano volvemos todos".

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Y el detalle de agulla i cisell: "La abuela de mi pareja ha sido modista y le pregunté si me ayudaría a coser el traje de balls al carrer. Encontré mi mayor hobby. Y me he podido dar el gusto de coserme parte de mi indumentaria". Si todo le sale bien, el próximo año no deberá preocuparse: se lo darán todo hecho.