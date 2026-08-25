CANDIDATAS A FALLERA MAYOR DE VALÈNCIA 2027
Se le acumula el trabajo en septiembre... y todo para bien
Maria Chulia Zaragozà / 24 años / Blocs Platja
María Chuliá se irá a hacer la oposición por la mañana y por la tarde se irá al barco de candidatas. Si los calendarios son más o menos los previstos. El 12 y el 19 de septiembre estará pasando dos oposiciones a la vez: la fallera y la personal, la de maestra de Educación Infantil "que siempre es en junio, pero que esta vez se va a después del verano". Es señal de que le va todo bien: ha pasado la primera fase de Canyamelar-Grau-Nazaret y sigue trazando su futuro profesional. Y ya puestos, el primero de los dos días de examen será el de su santo. "Soy María, María a secas". El Dulce Nombre se celebra el 12 de septiembre.
Trabajadores de la Autoridad Portuaria
En la cuestión fallera sigue escribiendo etapas que empezaron de niña "en Arquitecto Alfaro". Esta historia se ha escrito otras veces: "Cuando eres pequeña y tus amigos son de otra y también está allí la familia, pedí cambiarme. Tenía ocho o nueve años".
No le dio, por ello, a ser fallera mayor infantil y de adulta "quería serlo solo después de acabar la carrera. Eso lo tenía claro. Ya me presenté en 2025, pero este año sí". Y poco le importará romper la regla del cinco en la comisión: sus dos cortesanas previas lo fueron en 1985 y 2005.
En los Bloques, donde ya reside y donde hay vinculación del relato familiar. "En mi familia han sido trabajadores de la Autoridad Portuaria y tenían casa allí por eso. Mi abuelo materno, por ejemplo, trabajaba en la piscina".
Pendientes en la Puebla de San Miguel
Pero no todo mira al mar: "mi abuela materna es del Rincón de Ademuz: la Puebla de San Miguel. Paso parte del verano allí y de vez en cuando vamos en fines de semana. Es súper pequeño, muy pocas casas y no debería despoblarse. Pero en verano volvemos todos".
Y el detalle de agulla i cisell: "La abuela de mi pareja ha sido modista y le pregunté si me ayudaría a coser el traje de balls al carrer. Encontré mi mayor hobby. Y me he podido dar el gusto de coserme parte de mi indumentaria". Si todo le sale bien, el próximo año no deberá preocuparse: se lo darán todo hecho.
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