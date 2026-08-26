Una fallera políglota para entenderse en todas partes

"Se entiende en todas partes" es el lema de la empresa en la que trabaja Carla Yago. Y a ella también. "Soy gestora de proyectos en una empresa de traducción, RWS. Intermedio entre el cliente y los traductores, que son autónomos. Ahora, por ejemplo, me dedico sobre todo a un cliente que es francés y estadounidense, por lo que trabajo sobre todo en inglés y en francés. El cliente nos manda documentación que quiere en, digamos, 22 idiomas, yo me encargo de recibirlos, traducirlos, mandarlos a los traductores, maquetar y se los devuelvo tal como me los han pedido". Las cosas cambian mucho en su oficio. "Si, estamos en un momento importante, pero hay que renovarse o morir. Ahora estamos volviéndonos una empresa tecnológica. Ofrecer software y los traductores pasan a ser revisores. Pero el ser humano sigue siendo necesario, especialmente en ámbitos como el legal, el médico y el farmacéutico".

Carla Yago tiene un perfil profesional muy internacional / LinkedIn

De pasar la Ofrenda a sentirse en casa

También ella renovó su vida fallera. "Empecé en Torrent, que es de donde procede mi familia. Era de la falla Padre Méndez. Una amiga me dijo de apuntarme para pasar la Ofrenda en Salamanca-Conde Altea porque sabía cómo me gustaban las Fallas y las ganas que tenía de vivir la Ofrenda. En cuanto fui un poco más mayor, y estoy hablando de hace once años, me censé y al segundo día ya era como si hubiese estado en Salamanca-Conde Altea toda la vida". Rematado con ser fallera mayor, "que es cumplir el sueño de una vida y ahora, además, alargándose".

Moisés Domínguez

Carla domina "valenciano, castellano, inglés y francés" y domina la palabra, que fluye rápida. "Por el trabajo estuve cuatro años viviendo en Madrid". Pero el teletrabajo forzoso vino a verla "y ahora trabajo en todo momento así". En casa. "Como tanto el cliente como el equipo son internacionales, no necesitamos la presencialidad".

Carla Yago, en la Procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

La cooperativa, los cartonajes...

Aunque ya reside en València, estarán pendientes de ella en Torrent. Su familia paterna formó parte de una conocida cooperativa cárnica y la empresa de cartonajes Lacar no es más que su nombre, pero con las sílabas alteradas. La estatura se la debe a su padre, quien coquetea con los dos metros "y en el colegio siempre quisieron que jugara al baloncesto, pero nunca me puse. Solo atletismo". Por delante tiene otras miras, no menos altas.