Desde Alboraia al Carmen para vivir todas las Fallas del mundo

Na Jordana busca su décima representante del periodo totalmente democrático con una nueva preseleccionada, que han sido muchas en los últimos ejercicios. Marta Torres reconoce haber descubierto un mundo nuevo desde que vino desde Alboraia «donde he sido fallera toda la vida, pero quería más, vivirlo en la ciudad, porque el amor que tengo por las Fallas es un estilo de vida. Mi vecina, María García, que fue fallera mayor de Na Jordana en 2012 me dijo que necesitaba más. Me apunté como fallera normal, de número. Nunca me imaginé que, al final, me ofrecerían ser fallera mayor. Me siento muy afortunada de haberlo sido, con todo lo que he aprendido, lo que he conocido. Y ahora estoy deseando conocer al jurado y ser como soy con las Fallas, y en lo personal, que me considero una persona leal con sus amigas y proactiva, tanto en lo académico como en la fiesta».

Marta Torres desfila tras su Preselección / Fotofilmax

Fundadores en Alboraia

Fue fallera mayor infantil en Alboraia. «Mis abuelos eran fundadores de la comisión y por lo menos mi abuelo sí que pudo vivirlo. He crecido viendo como plantaba la falla, como hacía las paellas... fue una historia muy bonita. Fui mayor, cuando me tocó el turno, con 14 años. Fui casi una fallera mayor juvenil».

Marta Torres con su guardia pretoriana de presidentes de Na Jordana / Moisés Domínguez

Recordando a papá

En la piel lleva la ‘A’ de Ana, su madre, y la ‘V’, de Vicente, su padre. «Faltó hace tres años. Siempre llevo una foto de cuando hizo el servicio militar, súper jovencito. Cuando me examine del carnet de conducir también la llevé y va siempre en la funda del móvil. Siempre lo llevo en mente. El no era fallero, pero me apoyaba en todo. Nunca muere quien no es olvidado».

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En lo profesional está en cuarto de Odontología en CEU-Cardenal Herrera. «Me queda el quinto, y sería odontóloga general. Me gustaría hacer el Máster de Ortodoncia y, sobre todo, trabajar con nenes porque me gustan mucho los niños. Me pensé lo de Ortopediatría, pero me gusta más el concepto de estética, los dientes perfectos». Y el sueño al final del camino, previsible: «tener mi propia clínica». Y antes, sonreir porque su nombre está en el sobre del Roig Arena.