Un taller de la Ciudad del Artista Fallero se transforma en gimnasio de jiu-jitsu

Un nuevo taller de la Ciudad del Artista Fallero va a cambiar de uso. Y en esta ocasión, uno de los más emblemáticos por haber sido, precisamente, el de uno de los profesionales que más ha abanderado la preservación de este singular complejo laboral.

A lo largo de muchos años, tantos como desde que los talleres empezaron a transformarse en todo tipo de actividades productivas, Ximo Esteve estuvo alertando de este deterioro. Y también en los últimos años había anunciado que cerraría su nave ante la llegada de su jubilación y la no continuidad familiar en el oficio. Al acabar las pasadas fallas consumó el proceso, llevó a cabo un vaciado de todos los objetos acumulados a lo largo de las décadas -todo tipo moldes- y puso el espacio en oferta, fuera compra o venta, fuera para otro artista fallero o, ya a quien apostara por él. Con la conciencia tranquila "Durante años, luché, luchamos, por conservar las naves de nuestra Ciutat de l'Artista Faller. La realidad, tozuda, ha demostrado que ya es inviable. Quedan pocas de las 62 que sirvieron para hacer fallas, carrozas y decoraciones. La mayoría, son ya un polígono como otro, con diversidad de negocios y temas".

La nave, ya completamente vaciada, se está transformando en una instalación deportiva / X. Esteve

La nave está en plena transformación y va a pasar a ser un gimnasio de defensa personal y jiu-jitsu brasileño. Una vez vaciado completamente ha empezado la transformación en instalación deportiva, incluyendo los vestuarios y duchas. Y es que la Ciudad, que acaba de cumplir 60 años desde el inicio de sus obras, acoge no solo carpinterías, talleres o el celebérrimo templo hindú, sino, sobre todo, un complejo deportivo nave a nave. "Ya hay un rocódromo, una escuela de circo con 3 naves y diploma europeo, un gimnasio de CrossFit" a lo que hay que añadir ésta y el complejo de ocho pistas de pádel que está a punto ya de inaugurarse en una parcela hasta ahora yerma, donde estaba el antiguo campo de fútbol.

"El destino ha querido que siga unido a una de mis Fallas más querida, Doctor Marañón en Mislata , pues son vecinos de esa plaza, incluso fueron falleros. Es buena gente y que la nave recaiga en mi segunda pasión, el deporte, consuela algo su pérdida como taller Fallero".

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El proceso de pérdida de ocupación artesana del complejo de Benicalap ha sido un proceso por goteo. Con los cambios en el proceso de elaboración de las Fallas, los artistas empezaron a abandonar estas calles buscando otros polígonos industriales. Pero, sobre todo, al ser espacios sin ningún tipo de uso protegido, conforme éstas fueron abandonándose -por venta, fallecimiento, herencia, cese de actividad- han ido ampliando el abanico de actividades empresariales. Hasta el punto de que quedan ya muy pocas con uso fallero (Manuel Algarra Viguer, Manolo Martín, Creaciones Devís, Rodrigo Núñez, Manolo García, Zvonimir Ostoic, Hermanas Luna, Jordi Palanca...) junto con los de carrozas u otros usos artesanales.