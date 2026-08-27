CANDIDATAS A FALLERA MAYOR DE VALÈNCIA 2027
La nutricionista que examina la comida de 17.000 niños cada día
Raquel Sanz Lopez / 30 años / Valencia-Teodoro Llorente
València-Teodoro Llorente, El Cano, aparece siempre en el ranking de comisiones con más censo. De hecho, desde hace mucho tiempo es la segunda de la clasificación. Es la falla de la carpa gigantesca... pero estar a punto de llegar a los mil falleros riñe con el Salón de la Fama: «tuvimos una fallera en la corte en los años setenta. Y ahora, recientemente, en la infantil de 2016, a Paula López». Ahora, Raquel Sanz es la baza para vivir nuevamente unas sensaciones poco vistas y disfrutadas.
«Es muy complicado ser fallera mayor. Lo sé. Tuve la suerte de que mi madre me apuntara antes de nacer». Y eso es lo que le ha permitido ser fallera mayor con 29 años, a pesar de ser por antigüedad. Una muestra de la dimensión de recursos humanos que tienen. Suerte para ella, ahora, que esa es edad consolidada de candidata «Y los sueños hay que cumplirlos. Me veo como una persona muy privilegiada». Se hizo en la falla «por mi madre». Venían de Extremadura «llegó y le gustó mucho lo que veía y se apuntó. Que luego inscribió también a mi padre de extranjis y es el más fallero de los falleros. Tras un par de Ofrendas le pidió a la Geperudeta que yo llegara». Y llegó.
Ya fue fallera mayor infantil «en 2009, pero lo mismo: al año siguiente ya pasé a mayores». Razón por la que no ayudó precisamente a ser preseleccionada. «Por eso, ahora vamos a intentar hacerlo lo mejor posible».
Decía de la procedencia extremeña de su madre, de Alange. Pero ‘el pueblo’ es el paterno: «Sisante, en Cuenca. Allí paso los veranos, allí conocí a mi pareja...»
Responsable de nutrición
En lo profesional «soy Nutricionista de carrera, pero después de tres Máster soy la responsable del servicio de nutrición y seguridad alimentaria en una empresa de restauración colectiva de Benimaclet». Y su trabajo es... viajar mucho. «Nos dedicamos a hacerlos menús de unos 17.000 niños de toda la Comunitat Valenciana. Yo viajo para comprobar que se implantan los criterios de seguridad, que las cocinas estén bien, elaborar los menús... estamos luchando por mejorar cada vez más las propuestas».
A por el cuarto Máster
Decía que tenía tres máster. «Hice el primero en Nutrición Personalizada y Comunitaria. Luego vino la pandemia. Después hice el Máster de Calidad, porque tenía claro que quería dedicarme a la industria. Y como me gusta estudiar, hace un año hice uno para auditar sistemas de gestión, que igual avanzo a auditoría algún día». Ahora afronta el cuarto Máster. Como lo supere, tiene premio grande. Para celebrarlo con un homenaje culinario.
- La Policía Nacional vigila a la patrulla fascista de la Malva-rosa e identifica a tres miembros
- Las mil historias del 'Edificio de los Falleros': el primer ascensor del barrio del Carmen y una cooperativa tras la riada de València
- El examen de comisarios de la Policía Local de València bajo sospecha ya fue anulado por el TSJ por falta de garantías
- Una tercera colmena turística en Benicalap agrava el conflicto vecinal: 'Están reventando el barrio
- La Fiscalía estudia abrir diligencias contra la patrulla fascista de la Malva-Rosa
- Armiñana: 'Tranquilos: Espartero no va a subir a Especial para ser otro Nou Campanar
- Las batallas virales de 'farmear aura' llegan a València: '¿Pero por qué hay tanta gente?
- València ha dado licencias para construir 5.465 nuevas viviendas en tres años