La nutricionista que examina la comida de 17.000 niños cada día

València-Teodoro Llorente, El Cano, aparece siempre en el ranking de comisiones con más censo. De hecho, desde hace mucho tiempo es la segunda de la clasificación. Es la falla de la carpa gigantesca... pero estar a punto de llegar a los mil falleros riñe con el Salón de la Fama: «tuvimos una fallera en la corte en los años setenta. Y ahora, recientemente, en la infantil de 2016, a Paula López». Ahora, Raquel Sanz es la baza para vivir nuevamente unas sensaciones poco vistas y disfrutadas.

Raquel Sanz, en el remate de la Ofrenda / Falla El Cano

«Es muy complicado ser fallera mayor. Lo sé. Tuve la suerte de que mi madre me apuntara antes de nacer». Y eso es lo que le ha permitido ser fallera mayor con 29 años, a pesar de ser por antigüedad. Una muestra de la dimensión de recursos humanos que tienen. Suerte para ella, ahora, que esa es edad consolidada de candidata «Y los sueños hay que cumplirlos. Me veo como una persona muy privilegiada». Se hizo en la falla «por mi madre». Venían de Extremadura «llegó y le gustó mucho lo que veía y se apuntó. Que luego inscribió también a mi padre de extranjis y es el más fallero de los falleros. Tras un par de Ofrendas le pidió a la Geperudeta que yo llegara». Y llegó.

Raquel, en la cremà de su falla / Falla El Cano

Ya fue fallera mayor infantil «en 2009, pero lo mismo: al año siguiente ya pasé a mayores». Razón por la que no ayudó precisamente a ser preseleccionada. «Por eso, ahora vamos a intentar hacerlo lo mejor posible».

Decía de la procedencia extremeña de su madre, de Alange. Pero ‘el pueblo’ es el paterno: «Sisante, en Cuenca. Allí paso los veranos, allí conocí a mi pareja...»

Raquel, en su perfil profesional / RLV

Responsable de nutrición

En lo profesional «soy Nutricionista de carrera, pero después de tres Máster soy la responsable del servicio de nutrición y seguridad alimentaria en una empresa de restauración colectiva de Benimaclet». Y su trabajo es... viajar mucho. «Nos dedicamos a hacerlos menús de unos 17.000 niños de toda la Comunitat Valenciana. Yo viajo para comprobar que se implantan los criterios de seguridad, que las cocinas estén bien, elaborar los menús... estamos luchando por mejorar cada vez más las propuestas».

Estas son las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /

A por el cuarto Máster

Decía que tenía tres máster. «Hice el primero en Nutrición Personalizada y Comunitaria. Luego vino la pandemia. Después hice el Máster de Calidad, porque tenía claro que quería dedicarme a la industria. Y como me gusta estudiar, hace un año hice uno para auditar sistemas de gestión, que igual avanzo a auditoría algún día». Ahora afronta el cuarto Máster. Como lo supere, tiene premio grande. Para celebrarlo con un homenaje culinario.