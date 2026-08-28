Estas son todas las candidatas a Falleras Mayores de València 2027

El proceso de Preselecciones que empezó el último fin de semana de junio se completó en el tercer fin de semana de julio y, tras el parónde agosto, solo falta que las candidatas se reúnan, la segunda semana de septiembre, con los jurados, tras un acto de presentación oficial que tendrá lugar en la sede de Trasmed.

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 /

El calendario que viene

Tras despedirse de la primera línea de atención el domingo 26 de julio, cuando se bajaron de las carrozas de la Batalla de Flores, todas ellas se dispersaron para pasar el mes de agosto. La próxima semana, con la vuelta a la normalidad de la ciudad, la maquinaria vuelve a ponerse en marcha.

Las aspirantes regresarán en una fecha por determinar, pero que será el 10 u 11 de septiembre. El 9 se eligen y desvelan los jurados e inmediatamente se hará la presentación oficial del proceso en la sede de la naviera.

Noticias relacionadas

A partir de ahí empezará la actividad, haciendo caminos separados. Mayores e infantiles no se encontrarán hasta el propio acto de elección o antes, tangencialmente, en el ensayo.

Estas son las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /