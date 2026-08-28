El reto de hacer un buen MIR, retirarse y mejorarlo para ser cardióloga
María Abad Carrión / 28 años / Barri Sant Antoni
"La vida es de los valientes. Cuando te has esforzado tanto y sientes que no estás contenta, y tienes toda la vida por delante, hay que darse una segunda oportunidad". Y valentía en grado excepcional es lo que tuvo María Abad para dejarlo todo y volver a empezar: es médico, "acabé la carrera, hice un buen MIR y elegí Traumatología. Tenía la plaza y después de dos años llegué a la conclusión de que no me llenaba. No era lo que buscaba. Y aunque lo tenía todo hecho decidí dejarlo".
La 885ª de quince mil
Y volver a presentarse. Además, al MIR 2025, que fue "bastante raro. Recuerdo que estaba muy nerviosa. Aunque sabía a lo que iba, iba con mucha presión porque tenía más que perder. Y ni siquiera salí contenta". Claro que luego... "Obtuve el puesto 885 de quince mil". Un auténtico puesto Champions que le permitió cumplir sus sueños. "Ahora estoy en Cardiología en el Hospital de Castellón".
Plaza y fallera mayor
Fue la de mayo una semana excepcional: "el martes fui a Madrid a elegir plaza. Y como pude conseguirla en Castellón, me permitía seguir en casa. Y ese día mandé la carta a la comisión, que es el ritual para ser fallera mayor. Y el viernes, aunque somos una comisión muy numerosa me confirmaron. Es la mejor semana de mi vida". Ahora va y viene todos los días al hospital y ha ejercido de fallera mayor "que era mi otro sueño y en un año en el que me cuadraba en la vida personal". Y ahora, a seguir escribiendo la historia en la comisión, que protagonizó Carme Montes hace dos años.
Y nadadora de larga distancia
Es fallera de la comisión "desde los cinco años. Es mi falla, la de mi calle" que comparte con otra afición: "nadar". Pero no cualquiera: "me gusta mucho hacer travesías". Natación que se mide por kilómetros, no por largos de piscina. "La que más me gusta es la de Cortes de Pallás, porque es cerca de mi pueblo, porque es en el pantano y porque las vistas son excepcionales". Dice de su pueblo porque "por parte materna mi familia es de Requena y por parte paterna son de Cortes. Yo paso el verano en Los Herreros, que es una pedanía de Cortes. Un paraíso".
En algo se parece todo en su vida: en el MIR, familiares y amigos llevan pancartas. "Yo pedí que no por lo que te he dicho: que iba con mucha presión". Pero en el Roig Arena tendrá pancarta, fan zone e ilusión a raudales. No apto para cardíacos.
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