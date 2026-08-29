Camino de ser veterinaria con amplio pedigrí en la fiesta

Después de cientos de perfiles de candidatas, Claudia España aporta una alternativa prácticamente inédita: «soy estudiante de Veterinaria. He acabado el tercero, empiezo el cuarto y me faltaría el quinto». Recordamos a Alejandra Peranio en 2025 como auxiliar veterinaria, pero es, sin duda, una vocación sumamente especial «soy una amante de los animales. Siempre hemos tenido mascota y nunca lo he dudado. Tenemos un caniche, Coco, que cuidan mis abuelos», pero no es ese su objetivo: «en pequeños animales hay cardiología, medicina interna... pero a mi me gustaría especializarme en ganado: vacas, ovejas, cabras...» más al sector de producción que el de ocio o el de deporte. Además, «desde la Universidad colaboramos con Modepran y este verano he empezado a trabajar en el Hospital Veterinario de la UCV, rotando especializaciones».

Eso, en lo laboral. En lo fallero y festivo es un apellido conocido. «Somos de la falla Avenida de Francia porque los mejores amigos de mis padres les recomendaron apuntarse. Fuimos en 2005, recién fundada la falla. Toda mi historia está aquí».

Claudia España, en la procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Claudia España desfila ya como preseleccionada / Fotofilmax

En la entrega del premio Vicente Monfort a Vanessa Romero / Falla Alameda

Madre y hermana cortesana

El Salón de la Fama lo conocen: «mi madre fue de la corte en 1986» (Rosa Elvira Bernabéu) y mi hermana Marta de la infantil de 2007. Porque nada más llegar, Vicente Monfort dijo que esta niña tenía que ser fallera mayor infantil, y luego aún tuvo el año en la corte». También tienen antecedentes históricos en la JCF: «mi abuelo es Ramón Bernabéu». Vicesecretario Primero en los tiempos de Enrique Real y uno de los pocos supervivientes de aquella época. «Vino a la preselección con mi abuela Mari, está muy feliz». Y ella misma: «fui fallera mayor infantil y preseleccionada» y el año antes, al otro lado del río, «fui clavariesa infantil del Ángel Custodio».

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Un apellido que además, este verano, ha dado mucho que hablar. «¿Lo de España? Siempre. Cada vez que me presentan, lo mismo». Y resulta que, originariamente «es de Lleida, que es de donde viene mi abuelo». El Bernabéu es de Ibi. «Un juguete auténtico».