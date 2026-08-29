Enfermera de vocación a la que sufrir bullying hizo más fuerte

«Tengo 25 años y soy enfermera por vocación». Así empieza Sonia Blasco para explicar el porqué se sí misma. «Llevo sintiendo desde pequeña el querer cuidar a los demás. Lo he vivido con mi familia, de la que siempre he estado pendiente, y cuando tuve la oportunidad lo tenía claro. Trabaja en un Centro de Salud de Atención Primaria en l’Alcudia «y me quiero especializar de ello». «Mi primer contrato ya fue con la Atención Primaria, también he estado en Esterilización, que me gustó mucho, en planta de Cirugía Cardíaca, en Resonancias Magnéticas... pero me quedo con el cuidado de la persona durante toda su vida».

Sonia Blasco, en su exaltación / foscography

Su otra profesión son «las Fallas. Me gustan desde siempre. Quise ser fallera mayor infantil y no pudo ser. Hago Balls al Carrer desde hace mucho...» y defiende ahora la candidatura del Mercado Central, comisión a la que llegó «hace cinco años» desde «Alginet, que es donde vivo. Tengo casa en València pero allí están los amigos, la familia y el trabajo muy cerca, porque es en l’Alcudia». Ese camino ya lo hizo una pariente suya, Helena Espert, posteriormente corte de honor en 2020 y 2021. «Algunos amigos y familia me ofrecieron apuntarme y lo tuve claro desde el minuto uno. Estar rodeada de esos edificios tan bonitos y pertenecer a una falla tan histórica como el Mercado Central no tuve duda. Fui de cabeza».

Sonia Blasco, en sus facetas profesional y fallera / Instagram

El "completo de València"

Ahora, como toda familia fallera que se precie en el centro «siempre nos alquilamos un apartamento. Mi casa de València no está en el centro, con lo que el problema es el mismo. Como buena parte de la comisión, alquilamos cerca. Yo en la calle San Vicente». Para volver a Alginet siempre que sea necesario. «Mi familia paterna se dedicaban al campo. Mi abuelo era labrador y mi padre, cuando se jubiló, también se ha dedicado a ello. De mi madre son de València. Con lo que, con campo por un lado y ciudad por otro, tengo el completo de València».

Sonia, en la Procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Acoso escolar demasiados años

No todo en la vida es fácil y no lo oculta: «durante muchos años sufrí acoso escolar. Fue una época muy larga y muy complicada. Gracias a la familia, amigos y terapeutas pude salir adelante y me hizo más fuerte». ¿Y por qué? Se convierte la pregunta en toda una reflexión. «Son de esas cosas que te toca y te toca. ¿Que un día haciendo el tonto con mi hermano hice el pino, me solté, me golpeé y se me hizo negro un diente hasta que se cayó? ¿Es normal que te lo repitan día a día?». Lo mira sin rencor porque una y otros «a veces nos hemos cruzado y he solucionado. Las personas evolucionamos y no creo que seamos los mismos con siete años, ni yo ni ellos». Quizá ella, con 26 años, también sea otra, más arriba en la fiesta fallera.