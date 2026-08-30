CANDIDATAS A FALLERA MAYOR DE VALÈNCIA 2027
Hija del barrio y apellido emblemático en la falla «ingeniera»
Marina Berzal Serrano / 27 años / Ingeniero José Sirera-Pío IX
Si dices «Berzal» en el mundo de las Fallas, tienes que ir, sí o sí, a Ingeniero José Sirera. «Somos cuatro: dos hermanas y dos primas. Todas hemos sido falleras mayores infantiles y este año mi prima Nuria es la última en serlo mayor. Todas hemos sido de Ingeniero y para todo». Y seguro que la prima le encantaría recibirla a ella como fallera mayor o corte de honor. Es Marina. Berzal, por supuesto. «Mis padres siempre han veraneado en Xàbia. Les encanta el mar y la costa. Les gustaba el nombre por todo lo que transmitía y lo eligieron por eso». Y, de paso, volver a llevar a los ‘ingenieros’ al Salón de la Fama y hacer honor a ser hijos del barrio. «Mira, mis abuelos paternos eran de Madrid y de Manzanares. Y tras ir por varios lugares recalaron en València y fueron de los primeros en llegar al barrio de San Marcelino. Estamos muy unidos a él porque es nuestro hogar».
Después llegaría la cosa fallera. «Mi padre fue presidente infantil cinco años en San Marcelino. Y después, a través de mis tíos, pero por parte materna, nos inculcaron entrar en Ingeniero, hicieron fuerza y ahí estamos toda, toda la familia. Primero fuimos todas las chicas, las cuatro. Además, vivimos en la propia calle».
Dedicada al marketing
Su hermana Alba es un cerebrito en el mundo de la investigación médica y ella intenta convencer a los cerebros del mundo que hay que comprar pelos, cepillos, peines usando la ciencia de los negocios... «estoy en el departamento de marketing de una empresa valenciana dedicada al sector de la belleza y los accesorios para el pelo». Es graduada «en ADE en la Universitat de València y después hice un Máster en marketing digital en Esic. Es un sector que me ha llamado mucho la atención. Es un producto muy atractivo. Mi día a día está dedicado a la comunicación, las redes sociales, hacer seguimiento a las acciones, difundir lo que hacemos».
Tiene la vida ya bien encaminada, dejando recuerdos como «cuando me fui a estudiar a Italia» del que le ha quedado que a día de hoy «sigo estudiándolo».
Marina es la pequeña de dos y su hermana, Alba, ya estuvo en la Fonteta. «Yo fui fallera mayor infantil en 2013» haciendo honor a la pasión por el mundillo. «Estudié en el colegio Sara Fernández y allí la niñas jugábamos a ser elegidas en Fonteta, a recibir la Telefonada...». Con la esperanza de que, en esta ocasión, sea real.
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