Operación Retorno de Carmen Prades con un clásico de las fiestas valencianas

Veintiún días en el caso de toda la comitiva oficial y veinticinco, casi un mes, en el caso específico de Carmen Prades, es lo que ha tardado en ponerse en marcha la agenda de la comitiva oficial. En un año inusual en ese sentido porque, en mitad del verano siempre está señalada la presencia en la procesión de la Virgen de los Desamparados en Navajas, acto al que en esta ocasión no se pudo acudir después de que coincidiera con la tromba de agua que asoló algunas de las poblaciones cercanas, incluyendo el propio pueblo familiar de Carmen Prades, Torás.

Así que la fallera mayor no aparecía en acto oficial desde el 4 de agosto en El Palmar y el lugar fue otro de los clásicos del calendario: la presentación de la Reina Mayor de las fiestas de Segorbe.

Con la presencia del "big four"

El parque urbano del Botànic Pau fue el escenario del acto, que siempre goza de un potente poder de convocatoria, ya que al mismo acuden las representantes de las tres fiestas capitalinas y la de Burriana, el particular "big four" de la Comunitat Valenciana.

Este acto tiene su versión infantil en la tarde del domingo, en el que Marta Mercader también desempolva la indumentaria después que su última aparición hace menos tiempo: en la procesión de su pueblo, Siete Aguas, el 8 de agosto.

En septiembre, vuelta a la normalidad

Con estos actos de fin de semana y con el inicio de septiembre se reactiva la agenda, que volverá a ser "profesional" a todos los efectos. Precisamente es en septiembre cuando debe producirse la particular "vuelta a casa" de Carmen, al ser en su primer tercio las Fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia y La Virgen de la Cueva Santa de Torás. Al reinado efectivo todavía le queda un mes y medio ya que, a falta de confirmarse la fecha, la Telefonada 2027 no será efectiva antes del 13 de octubre.