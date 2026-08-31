Fallera mayor del 65º aniversario y volcada con el trabajo social

Lara Cuevas podrá decir, con el paso del tiempo, que fue fallera mayor de efemérides. Lo que pasa es que las comisiones se han acostumbrado a multiplicar los fastos por cifras redondas. A ella le tocó algo raruno: el 65 cumpleaños, que nupcialmente con las Bodas de Platino. "Pero no, no me presenté por eso, sino porque ya tenía una vida estable, con un horario que compaginaba bien. Con posibilidades de hacerlo y hacerlo a gusto".

Moisés Domínguez

La estabilidad se la da su condición de Coordinadora en el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Sagunt. "Me encargo de coordinar auxiliares. Es un servicio con muchos perfiles: educativos para personas mayores, salud mental... y los visito, veo lo que necesitan y busco el perfil de profesional que necesitan y horarios". Profesional por vocación: "Hice voluntariados de campamentos con personas con diversidad. Me gustó la experiencia y estaba entre Educación Infantil o Trabajo Social. Como ya tenía el Grado Superior de Educación Infantil me lancé a hacer la carrera y ya con las prácticas, que fueron en centros residenciales, me acabó de convencer. A partir de ahí me llamaron y estoy ya tres años".

Lara Cuevas desfila ya preseleccionada... y tras caérsele el número / Fotofilmax

Lara Cuevas impone la insignia a Carmen Prades en la fiesta del 65 aniversario / Fotofilmax

Esperando desde 2006

En la falla será la baza de los "tres patitos" (la falla 222 del censo) que se les resiste: solo tienen a Andrea Arnau, infantil 2006, en el historial. "Es la falla en la que nací. Toda mi familia es de allí y me apuntaron antes de nacer. Además, fui fallera mayor infantil dos veces: en 2008 porque me tocaba y al siguiente, en 2009, porque mi primo era el presidente infantil y no le salía fallera mayor y para que no estuviera sola, repetí".

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Lara Cuevas, el día de su nombramiento / Falla Doctor Domingo Orozco

Premio de interpretación en el concurso de play back de la JCF

No tuvo suerte en el apartado "peineta", pero sí en el del baile y la purpurina. Que su falla son palabras mayores. "¡Tengo premio de interpretación en el concurso de play back de la JCF!. Hace tres años, cuando nos llevamos el segundo premio. Hacía de hermanastra de Cenicienta pero, a la vez, estaba loca... este año se ha retomado, pero de momento no me he apuntado". Por si acaso va al concurso, pero al reservado para fallera mayor y corte, según se mira desde el escenario a la derecha.