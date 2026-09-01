La foto oficial de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027

La llegada del 1 de septiembre ha incorporado, en los últimos años, una nueva liturgia. En el momento de reinaugurarse la temporada de Fallas (la fiesta "cierra" durante el octavo mes), y teniendo en cuenta que este mes vive la parte 'falleramayorista' con mucha intensidad, es el día en el que se dan a conocer las fotografías oficiales de las candidatas.

Después de haber funcionado con las imágenes que ellas mismas facilitaron por su condición de candidata a la preselección, ahora ya se desvelan las que se utilizarán durante todo el proceso. Son las que ilustrarán la web oficial, las que se mostrarán en el acto de elección del Roig Arena y, sobre todo, las que formarán parte del dossier de elegidas. Tanto al final del acto de selección como para el día de la Telefonada.

Las fotografías se hacen el día de la Batalla de Flores, para lo que son convocadas en el Palacio de la Exposición mucho antes de salir a las carrozas.

A día de hoy, la Junta Central Fallera no ha comunicado la baja de ninguna de las candidatas, por lo que las 73 y 73 elegidas en las Preselecciones las que continúan en liza. Si, por cualquier motivo, alguna de ellas no pudiera o quisiera continuar, su puesto será ocupado por aquella que figura como "primera suplente" en el acta de la Preselección.

De hecho, la JCF pide que cualquier baja se produzca, como muy tarde, durante los próximos diez días, antes de que los jurados empiecen las pruebas. O que, desde luego, no pidan al jurado que no las elijan porque no pueden asumir la carga, pero quieren vivir la experiencia de las pruebas.

El camino continúa el miércoles 9, con la elección de los cuatro y cuatro jurados por parte de la asamblea de presidentes y la revelación, por parte del concejal Santiago Ballester de los tres y tres a los que tiene derecho. Falta la confirmación de la presentación oficial, en la terminal de Trasmed, que será o el 10 o el 11 de septiembre.

Ese primer fin de semana ya habrá "pruebas de exteriores". Las mayores partirán el sábado siguiente, por la noche, para la singladura en barco hasta las Islas Baleares -en principio, este año sería a Menorca- como jornada de convivencia con el jurado.

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La Batalla (de Flores) de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027 /