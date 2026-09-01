Septiembre recupera la actividad de las Fallas 2027. Estas son las fechas, con el Roig Arena de remate

La actividad fallera vivirá en el mes de septiembre un calendario muy intenso, con la reapertura de los casales y toda su rutina de temporada, y que tendrá el remate con la fiesta de elección de las trece y trece candidatas a falleras mayores de València 2027. Es verdad que algunos colectivos ya se han reactivado en agosto. Por ejemplo, la Agrupación de Burjassot ya ha celebrado la conocida como Fiesta de las Novatadas. O a nivel de comisiones, como clásica es la presencia de las comisiones precisamente de este municipio en las fiestas de San Roque. O las comisiones invitadas a las fiestas de Segorbe, incluyendo a Carmen Prades y Marta Mercader, que han reanudado así sus agendas.

Pero es a partir del 1 de septiembre cuando se reanuda de verdad la actividad. La Junta Central Fallera también reabre las oficinas y, desde el primer fin de semana, se agendan actividades.

Gran parte de ellas es a nivel de comisiones, porque el calendario marca dos actos principalmente: nombramientos de falleras mayores -con Exposición de Trajes en determinados barrios muy marcados por esa tradición- y las fiestas de Mig Any, que ya en septiembre disponen de las dos primeras fechas hábiles para ello. También empezarán a aparecer los primeros bocetos, después de que, antes del verano, apenas se hayan desvelado unos pocos de forma oficial.

A efectos de actividad fallera oficial vuelven los campeonatos deportivos y, de entre los grandes concursos, empieza ya el Concurso de Teatro, con las primeras representaciones de Tercera Categoría.

Septiembre también es el mes de "la Fonteta". O lo que es lo mismo, de la elección de la corte de honor, pase previo para desvelar quienes serán las nuevas falleras mayores de València. "Fonteta" que ya no es tal, sino que el acto ya pasó el año pasado al Roig Arena y que en esta ocasión será el sábado 26.

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /

Martes, 1 de septiembre

Reapertura de la sede de la JCF

Hasta el 5 de septiembre. Casetas de las comisiones de falla en las fiestas de Mislata

Miércoles, 2 de septiembre

17 - 20.30 h. Donación de Sangre en Venezuela-Agustín Sales

Sábado, 5 de septiembre

18 h. En Reina-Vicente Guillot, Homenaje a la Senyera

Miércoles, 9 de septiembre

Asamblea Extraordinaria de Presidentes: elección y presentación del jurado de las Falleras Mayores de València

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Jueves, 10 de septiembre

Final de la inscripción en los puntos de animación del Medio Maratón y Maratón de València

Domingo, 13 de septiembre

Todo el día. Festa de Germanor de la Agrupación Mestalla-Benimaclet en Bonrepos i Mirambell

Presentación de las 73 candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 /

Sábado, 19 de septiembre

Visita de las candidatas a falleras mayores de València 2027 y de la Fallera Mayor de València 2026 a Baleares

Fecha autorizada para la celebración del Mig Any Faller en las demarcaciones

Domingo, 20 de septiembre

Fecha autorizada para la celebración del Mig Any Faller en las demarcaciones

Lunes, 21 de septiembre

En la sala Flumen, presentación del Concurs de Teatre de la JCF

Martes, 22 de septiembre

21.30 h. En la sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. Actor Mora-Av. Constitución

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Miércoles, 23 de septiembre

21.30 h. En la sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero

Sábado, 26 de septiembre

En el Roig Arena, elección de la corte de honor

Lunes, 28 de septiembre

Final de la inscripción en el campeonato de Petanca de la JCF

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Martes, 29 de septiembre

21.30 h. En la sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. Archiduque Carlos-Músico Gomis

Miércoles, 30 de septiembre

21.30 h. En la sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. General Pando-Serrano Flores

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