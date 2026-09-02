Cuatro maestros mayores del Gremio de Artistas Falleros se alzan contra el actual rector del colectivo

El Gremio de Artistas Falleros vuelve a vivir momentos convulsos, multiplicados ahora después de que los últimos cuatro maestros mayores (Pablo Jesús Ovejero, José Latorre, José Ramón Espuig y Paco Pellicer) hayan remitido una carta conjunta criticando la gestión del actual equipo rector, en lo que es una verdadera declaración de censura a la gestión. En concreto, en una carta abierta, y a pesar de que los tres primeros ya están jubilados, han optado por levantar la voz porque "no podemos estar de espaldas a una realidad que no nos deja indiferentes y con una gran preocupación".

La declaración, "unánime y firme" proclama el deseo de visibilizar "la verdadera situación del Gremio, y la gestión que está desarrollando el actual Maestro Mayor (Vicente Julián García Pastor) y su inexistente Junta Directiva". Y hacen porque "es imposible que haya respuestas a nuestras preguntas o aclaraciones por su parte. Ni el registro de entrada al que hemos acudido en infinidad de ocasiones, como se nos ha indicado, ha sido suficiente para contestar ninguna de las preguntas o aclaraciones solicitadas".

"Actitud prepotente"

Acusan al equipo rector de "actitud prepotente y con malas formas" hacia los compañeros de profesión, "utilizando los estatutos gremiales a su antojo y modificando artículos sin la aprobación de la Asamblea General y soberana, como debería de ser, con actuaciones ilegales sobre la misma".

Pero el argumento capital en clave crítica es la negativa por parte de la Diputación de abonar la totalidad de la subvención de 200.000 euros por la muestra de ninots dedicados a la dana al entender la entidad provincial, a través de sus técnicos, que el Gremio no lo había gestionado bien, al conceder el encargo a cualquier artista, y no a los que tenían el taller en zona dana, desestimando parcialmente el pago. Con el agravante de que el dinero fue ingresado ya a los artistas y que ahora, a falta de que se confirme que la decisión es definitiva, puede dejar un agujero económico en las arcas gremiales de hasta 122.800 euros "por la ejecución de una cesión de crédito con una entidad bancaria que en ningún momento fue aprobada por una Asamblea General, como marcan los estatutos gremiales. Ocultando además a los propios agremiados, incluso a los beneficiarios de dicha subvención, el motivo de la misma. Sin que hasta la fecha se haya dado ninguna explicación, como le ha sido solicitada".

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"Máxima preocupación" es lo que dicen los cuatro maestros mayores, que no reclaman en el texto ni una moción de confianza, ni piden la dimisión del maestro mayor ni la convocatoria de elecciones, sino, simplemente, exteriorizar lo que consideran una gestión que consideran inadecuada.