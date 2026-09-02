La JCF estudiará otras formas de hacer la foto oficial de las preseleccionadas

En un momento de ultra alta sensibilidad como es la elección de la corte de honor, cualquier movimiento genera reacciones. Y antes de que llegue el proceso (el 9, la elección del jurado y el 11, la presentación oficial de las candidatas y el 12, las primeras pruebas), el preámbulo está caracterizado siempre por la publicación de las fotos oficiales que aparecen en la página web de la Junta Central Fallera y que se publican en todo tipo de portajes, incluyendo el de Levante-EMV.

Las fotos se realizan en el único momento en que las 146 elegidas están juntas y vestidas de valencianas: en los previos de la Batalla de Flores. Ahí, se las va llamando para realizar la foto, todas iguales y sobre el mismo fondo. Y todos los años se suscita el debate de hasta qué punto estas fotografías son las más adecuadas para que hagan de 'oficiales', tanto por el tiempo disponible como por el resultado de las mismas, incluyendo el tratamiento que se les pueda aplicar.

Las críticas son un clásico, un 'sarampión' que dura unos días hasta que la actualidad arrolla. De hecho, en el momento de que estas fotos reaparecen el día del Roig Arena o, en su momento, de la Fonteta, el debate ha desaparecido. Sin embargo, ahora es motivo de discrepancia -alimentado hasta la saciedad por el fuego de las redes sociales- .

La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /

No: no se han quitado de la web

Por si fuera poco, corrió el rumor de que la JCF había retirado las fotografías de su página web. No es así: las fotos se ausentaron un breve espacio de tiempo para cambiar el formato de los textos (el nombre completo, de la comisión, el número de falla y el sector), con un marco más estético. Pero las fotos han seguido estando, ausentadas tan solo el tiempo en que duró la corrección.

O enviarla o acudir al estudio

Esto no es óbice para que el tema se haya quedado para buscarle una solución en el futuro. Esta pasa por dos alternativas: que la propia candidata mande su foto bajo unos mismos parámetros (de color de fondo, de postura y de márgenes) y que las hagan sus propios fotógrafos -fotos que, por otra parte, también llegarán retocadas-.

Con el paso de los años, las fotos como candidata en la preselección han ido cuidándose más: las candidatas -más de 300- han ido adoptando la foto con fondo neutro realizada en un estudio profesional, pero en la práctica, todas juntas, son una amalgama de tipos de planos y posturas. Pero para una foto oficial, como, por ejemplo, las que se hace con las fotografías de las plantillas de clubes deportivos, se requiere de una cierta uniformidad

Estas son las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /

La otra opción es que las candidatas elegidas en la preselección acudan bajo cita previa durante el mes de julio al estudio del fotógrafo oficial. Y evitarse así tener que hacerlas todas en una macro tanda en el Palacio de la Exposición, en la que apenas hay un minuto por fallera -con el punto de sobreexcitación que supone el acto y la propia sesión- y en el que no se pueden llevar a cabo ni las más mínimas correcciones anatómicas por ese escaso intervalo de tiempo.

Una método de más de diez años

Las fotos uniformadas se llevan a cabo desde hace más de diez años. Han pasado por hasta cuatro equipos directivos diferentes (Francisco Lledó, Pere Fuset, Carlos Galiana y Santiago Ballester), siempre con debates parecidos. Hasta entonces, esa fotografía de candidata para las preselecciones, lo que suponía una diferencia de tamaños, formatos, poses y posturas. En 2013 se facilitaron fotos uniformes, algo que no se produjo posteriormente en 2014, para a partir de 2015 ser ya la tónica dominante.

Antes, fotos llorando

Previamente, cuando los tiempos eran otros, no existían fotos previamente (ni mucho menos un mes antes de la gala de elección) y para las trece elegidas se hacían directamente en el escenario. Lo que llevaba a que muchas de ellas aparecían con rictus imposibles, con las muecas y pucheros propios de quien está llorando por haber sido elegida.

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Alguna vez, y ocasionalmente, se las fotografiaba antes de empezar el acto, en el intermedio o al acabar, pero ya fuera del escenario. Pero no fue hasta 2013 cuando apareció la primera serie de fotos uniformes.