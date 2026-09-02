El maestro mayor del Gremio de Artistas replica a sus antecesores: "están usando datos confidenciales"

El maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, Vicente Julián García Pastor, ha respondido -como era de prever- a sus cuatro antecesores después que éstos -Jesús Ovejero, José Latorre, José Ramón Espuig y Paco Pellicer- emitieran un comunicado de censura a su gestión con diferentes ocasiones, incluyendo la de aspectos económicos -en relación con el convenio, de momento fallido, con la Diputación- como de conducta o actitud ("prepotente").

Más allá de las cuestiones emocionales, el Gremio tiene, ahora mismo, el problema por resolver del convenio con la Diputación. Hay que recordar que la entidad provincial no ha abonado casi la mitad de una subvención de 200.000 euros por la exposición de ninots de la dana, al considerar que no responde al acuerdo firmado: que los debían hacer artistas afectados por la riada y no por cualquier artista, al considerarse (así interpretó el Gremio) que 'todos' los artistas se han visto perjudicados.

Si noticias del contencioso con la Diputación

Ahora, García Pastor ha asegurado, en turno de réplica, que "en lo relativo a la preocupación que debería ser principal, como lo es desde hace meses para la actual directiva que presido, la resolución por parte de la Diputació de València sobre la concesión en su totalidad de la subvención, que motivó la exposición sobre la Dana que se llevó a cabo el pasado mes de diciembre: no tenemos noticias. Nos sorprende y no gratamente que los maestros mayores firmantes del comunicado hagan uso y difusión de datos económicos confidenciales, de los cuales la propia directiva no era sabedora y no han sido siquiera publicados en el BOP. Desconocemos cómo han podido llegar a su conocimiento. Aún así, y atendiendo solo a la demanda de información sobre el estado de la cuestión, volvemos a repetir que en estos momentos, a día 1 de septiembre, seguimos sin resolución por parte de la Corporación Provincial, después de haberse realizado en tiempo y forma el recurso pertinente por nuestra parte, el pasado mes de julio".

El maestro mayor asegura "clara y contundentemente", especialmente "ante el atisbo de duda sobre transparencia en la gestión económica de la actual directiva" que "no solo los agremiados están informados puntualmente por vía mail de forma interna de cada novedad o movimiento, sino que en las periódicas asambleas económicas se da buena cuenta de cada pormenor, que por última vez realizamos el pasado 25 de junio y fue aprobada por mayoría".

Noticias relacionadas

Pastor "invita" a los cuatro maestros mayores "así como al resto de compañeros, a asistir participar de las asambleas donde ponemos en común toda la información que nos incumbe como gremio".