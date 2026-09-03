La nieta de Paquita Perelló para acabar con 32 años de sequía

"En el 50 aniversario le hicieron un homenaje. Si hasta hacía los play backs en la falla". Porque Alejandra (nombre completo, sin abreviaturas) Ayuso es, por encima de todo, la nieta de Paquita Perelló. Todo un icono en el barrio. "Ha sido fallera toda la vida y cuando le dijo a mi madre que me apuntaran a la falla, no hubo ninguna duda. Ella es del barrio, tenía un negocio, una paquetería. Yo no vivo en el barrio, pero siempre que hace falta estoy allí, en su casa. Mi madre fue fallera mayor infantil, pero cuando los amigos se desapuntaron ella también lo dejó. Pero como te digo, cuando cumplí un año ya estaba apuntado". Ideal para pernoctar y ser fallera mayor bien joven. "Fui fallera mayor infantil en 2014 y ya al año siguiente quería repetir". En casa le dijeron que eso no puede ser "y he sido ahora porque tenía mucha disponibilidad. También había hueco. En la comisión va por antigüedad, pero incluyendo los años de infantil" y le permitió para ocupar el asiento de la comisión nuevamente. "Sentía que era mi año". Y lo ha sido. Ahora defenderá a una comisión imparable en falla ("este año no ganamos: tuve segundo premio, pero está muy bien"), pero atascada en la corte de honor desde hace 31 años.

Alejandra Ayuso, en la Procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Con 20 años, el contraste con las que tienen la vida encarrilada no es más que una fotografía de las edades de la sociedad: "he terminado segundo curso de ADE y Derecho. ¿Con qué objetivo? No lo tengo claro todavía. Aún estoy en fase de aprender y formar". A fuego lento de la década recién estrenada.

Alta, alta, muy alta

Es hija única "y mis padres también hijos únicos". Y no hace falta mucho esfuerzo para procesar su estatura. "Es de mi padre, que mide 1,93". Y, si: "hice baloncesto y atletismo. En el colegio lo primero, en Dominicos y en Loreto y atletismo dos años en la Petxina, al lado de casa. Salto de longitud y velocidad". Una Fatima Diame en rubio. "Bueno, pero no a ese nivel".

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Alejandra Ayuso, en la Preselección / Fotofilmax

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De Cleveland a Olivereta

Si el destino le es favorable, podrá contarlo a aquellos que dejó durante el año que vivió "en un pueblo cerca de Cleveland". "Me sirvió no solo por el idioma, sino para ser mucho más independiente", pero explicar las Fallas será de máster cuando, en aquel Ohio profundo "me preguntaron que si en casa teníamos agua potable o si comíamos tacos todos los días". Mejor en Segovia, "donde viven mis tíos paternos y procuro ir todos los años".