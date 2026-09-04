Vocación de ser Policía tras haberlo vivido en casa

"Lo he vivido en casa. Mi padre trabajaba en turnos de noches. Cenábamos todos juntos y luego se levantaba. Le preguntábamos: '¿Papi, por qué te vas ahora?' Conforme pasan los años vas entendiendo las cosas, el sacrificio, el oficio que hay que estar siempre en la calle para darse a los demás. También venía a mi colegio a dar charlas y verle me inspiró aún más para ser como él". Ahí se contagió Andrea Aparicio de la vocación y en ello está porque "estoy estudiando Criminología con la idea de ser Policía".

Eso lo dirá el tiempo. De momento tiene la academia fallera, que puede llegar a ser igual de loca. Está en la gran final y bien acompañada. "Quería haber sido en 2027 porque era pasar diez años desde que fui infantil. Pero a mi prima ya le tocaba serlo por edad. Así que adelanté un año para acompañarla y ha sido la mejor decisión. Queda todo en familia". Y con premio doble: las dos están a un paso de lo más alto. Andrea Aparicio y Beatriz Aparicio. "Es la hija del hermano de mi padre".

Los gestos de Andrea Aparicio al ser preseleccionada / Fotofilmax

Y bien que lo celebrarían, porque En Plom-Guillem de Castro no tiene fallera en la corte de honor desde hace ya casi cuarenta años: Amparo Forneli fue la última, en 1988. "Es la falla de debajo de mi casa y en la que hemos estado toda la vida. Mi iaia apuntó a toda la familia". Y más aún: "es que vivimos debajo de la falla, la veo plantada".

Andrea Aparicio, con un clásico del barrio, el Beato Gaspar Bono / Falla En Plom

Atrás ha dejado ya la carrera de jugadora de baloncesto (tantas candidatas altas que no lo fueron y ella que es de estatura media, sí). "De pequeña jugué en el Escuelas Pías y de ahí pasé al Horta Godella. He llegado a jugar en Autonómico, pero me lo he dejado por ser fallera mayor". Pero ella misma tiene una particular forma de 'retirar el dorsal': lo lleva tatuado. "Es el número 7. También es alusión a ese siete de mi año de fallera mayor". También hay homenajes sentidos: "Esta estrella es por mi tía, que faltó hace un par de años de cáncer. Y las fechas del Centenario del Valencia CF, con la caligrafía de mi padre".