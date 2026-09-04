Fallera con "Tablas" y proyecto de vida seguro

Conforme salió elegida, Paula López-Tercero se fundió en un abrazo con un joven. "Es su novio, pero es que además es el presidente de la falla". Ahora Paula y Sergi siguen escribiendo la historia. "Todo el mundo nos decía: "¿Fallera mayor y presidente? Vais a discutir mucho". Y lo hemos llevado muy bien. Ha sido todo lo contrario: vivirlo en pareja ha sido muy especial. Además... fallera mayor he sido yo este año. El lleva ya tres años de presidente. De hecho llevamos ya nueve años de relación, muy estable. Por eso, momentos como que te nombren en la Preselección es muy especial. O salir de fallera mayor esperándome... era un ensayo para el altar".

Moisés Domínguez

Nutricionista y autónoma

Eso ya llegará. Mientras vive su día a día como Nutricionista, espigolando en varios sitios. "Trabajo en varias clínicas y farmacias entre València, Burjassot y Requena". Porque... "soy autónoma". "Elegí esa carrera porque primero quería ser dentista, pero la nota estaba altísima. Vi alternativas y te reconozco que empecé casi sin saber qué esperar". Y se vio atrapada. "Me gusta ayudar a las personas y conseguir sus objetivos".

Paula López-Tercero hace el mismo gesto al escuchar su nombre y al hacer el pasillo de preselecciona / Fotofilmax

También era su objetivo ser fallera, cosa que consiguió a los cinco años "en la falla de mis tíos y mi prima, que ya estaban allí apuntadas. Su prima es Mari Carmen Mengó, también preseleccionada el año pasado". El ritual de iniciación que dura ya casi un cuarto de siglo. "Alrededor de mi casa hay como cuatro fallas, pero soy de la que más lejos me pilla, pero eso son diez minutos andando y es mi zona de confort". Y no fue fallera mayor infantil... "porque mis padres son peluqueros. Imagínate tener una hija fallera mayor infantil y tener que trabajar a la vez". Ahora sí que lo ha sido por el consenso "del grupo de amigas, que lo teníamos hablado. Al principio iba a ser en 2021, pero entre la pandemia y que no había acabado la carrera, en casa me dijeron de esperar y qué mejor que serlo al año siguiente de mi prima, con la que me he criado".

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Con su presidente y pareja / Falla Isaac Peral

Apellido compuesto

Candidata con apellido compuesto, López-Tercero. "Mis padres proceden de Daimiel. Y al parecer, los apellidos se iban repitiendo y para diferenciarlos fueron poniéndose compuestos". Un paraíso en las lagunas. "Me encanta ir. Tengo mi grupo de amigos y es uno de mis lugares seguros. Mi abuela sigue viviendo allí. Me dice de irme a vivir allí, pero yo le digo que allí no hay Fallas". ¿Una recomendación para ir a disfrutar de las Tablas? "En Semana Santa, cuando ha pasado el invierno".