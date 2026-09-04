Carmen Prades vuelve a casa

La fallera mayor de València, Carmen Prades, asistirá este sábado a uno de los actos más importantes, emocionalmente hablando, de su reinado. Será el día de regresar a casa nuevamente, pero esta vez con las atribuciones del cargo. La población celebra a sus patrones, el Santísimo Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Cueva Santa, una de las últimas fiestas en la comarca, que llenan el calendario durante los meses de verano.

En esta ocasión les visita la fallera mayor porque es su casa. De allí procede genealógicamente su familia, a través de la bisabuela paterna. Una de tantas personas que, procedentes de las poblaciones de la comarca, 'bajaron' a València a ganarse la vida. Allí tienen casa y unos campos. La parte materna también es de la zona, porque su madre, Carmen Gil, es de Jérica. Hace nueve años, una jovencita Carmen Prades de 16 años presidía los festejos como Camarera de 2017. Después ella misma ha sido presentadora del acto de exaltación y, en definitiva, no ha dejado de mantener vinculación con sus calles. Cuando fue la protagonista de La Telefonada, el ayuntamiento no dudó en felicitarla como torasera que es. De hecho, este año, la población tiene premio doble porque una de las niñas de la corte infantil, Claudia de los Ángeles, también tiene orígenes en el pueblo.

Una joven Carmen Prades, cuando fue nombrada Camarera en Torás / detoras.es

Recepción en el Ayuntamiento

Es la segunda visita al Alto Palancia en apenas ocho días, porque la pasada semana acudió a las fiestas de Segorbe. Carmen y la corte de honor han sido convocadas a las ocho de la tarde en el Ayuntamiento, donde serán recibidas oficialmente y ella firmará en el Libro de Honor. Posteriormente participarán en la Procesión del Cristo y se quedarán a la "cena a la fresca". Aunque al día siguiente, muy temprano, vuelven a tener 'trabajo': la fiesta anual de las juntas locales, que las manda a Carcaixent a primera hora de la mañana, donde también estará la comitiva oficial. Pero es el día que toca estar en casa. La misma a la que, hace dos fines de semana, ella misma ya invitó al grupo de amigos creados a lo largo del año a una visita particular en la casa familiar.

Carmen presenta el acto de presentación de la Camarera en Torás / Herminio Gil Boscana

La elección de falleras mayores de València se celebra muchas veces en poblaciones cercanas. Este mismo año ya lo hizo Siete Aguas con Marta Mercader, a quien recibieron a lo grande el pasado mes de febrero cuando lo visitaron para el Extra de Fallas de Levante-EMV, imponiéndole la medalla de oro de la población. Y el pasado mes de agosto también participaron en la procesión de sus fiestas mayores.

Los pueblos del Alto Palancia son, históricamente, legado de ciudadanos de València. Una implicación que puede ser familiar, como en el caso de Carmen. Muy cerca, Rocío Gil (FMV 2018) también procede familiarmente de Altura y, por residencia de veraneo, Teresa es el pueblo adoptivo, y como tal celebró la elección, de Sofía Soler en 2016.

Vuelta a casa. Algar de Palancia recibe a Carmen Martín y la corte /

Otros pueblos recientes que han celebrado la elección fallera son, por ejemplo, Pinet, que le rotuló una plaza a María Estela Arlandis; Calomarde y Puçol con Marina García; Almansa con Paula Nieto; Algar de Palancia con Carmen Martín o Bocairent con Nerea López.

Tras estos actos de fin de semana, Carmen y la corte mayor volverán a tener participación el martes, 8, en la procesión de la Virgen de la Salud de Xirivella, un clásico del calendario.