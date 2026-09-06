A reescribir la historia fallera familiar 17 años después

La comisión del Mercat del Cabanyal tiene representante en la corte infantil este año, Olga Garriga. Y hacía 41 que no lo disfrutaban. Si ahora hay suerte y ventura, pueden repetir. Días de poco, vísperas de mucho. Para ello cuentan con la baza de Elena Giménez Grimalt. Su trayectoria es de toda la vida, dentro de una particular "repoblación": "mi tía dijo en mi casa que en la comisión hacían falta nuevos falleros y entraron mis padres y conmigo de recién nacida. Soy la única que soy desde prácticamente el primer día". Y allí ya fue fallera mayor infantil "sin preselección" y ahora ante la oportunidad de su vida.

Elena Giménez acaba de escuchar su nombre / Fotofilmax

Elena Giménez, aclamada por su gente en la Preselección / Fotofilmax

Protagonista de una leyenda urbana

Que en casa ya han vivido en su versión Fonteta. En septiembre de 2009. Y es que además, Elena protagonizado una de las anécdotas de las Preselecciones. Salió elegida y el imaginario popular creó la historia: "esa chica ya se presentó hace casi veinte años y ahora lo ha vuelto siendo ya madre". Bueno, eso es lo que se decía, porque fue víctima de una gran confusión con su hermana, doce años mayor, con la que guarda parecido físico "que nos dicen que tenemos, aunque a mí no me lo parece tanto. Me ha acompañado en el año de fallera mayor, me organizó la cena de fallera mayor... pero no, ella es ella y yo soy yo". Si nos sumergimos en la hemeroteca de julio de 2009, efectivamente, hay una Paula Giménez Grimalt que... es un calco de la Elena actual, que por entonces era apenas una niña de pocos años.

Elena Gimenez, a la derecha, junto a Blanca Ródenas, dos de las preseleccionadas del sector, en la Exaltación de Carmen Prades / Moisés Domínguez

Un runrún digno de un TFG de psicóloga, pero que no le dio tiempo a hacer lo defendió en julio con la carrera acabada. "Ahora estoy trabajando como entrenadora de baloncesto en varios colegios y me ha salido una plaza más fija para el curso que viene. La psicología es vocación desde hace mucho tiempo. Ahora estoy descubriendo el mundo de los niños y creo que va a ser ese mi camino, después de haber pensado que sería psicología clínica". Todo a su tiempo.

De Ayora en la calle Ayora

Y las vidas son casualidades: su familia aterrizó en la falla del Cabanyal, pero donde residen es al otro lado de las vías del tren: "en el barrio de Ayora". Y ¿saben de donde vienen los Grimalt de la rama materna? "De Ayora. Allí y tenemos casa, piso y caseta en la loma.

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El lenguaje de la piel tiene un recuerdo a Luca "el perrito que me acompañó toda la infancia y que me marcó mucho". Luce su inicial y un dibujo de una mano y una patita entrelazados. Y frases que hablan de autoafirmación: "Know your worth". Conce tu valor. El jurado conocerá ahora el suyo para seguir en lo más alto.