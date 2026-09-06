Torás tendrá un "Parque de Carmen Prades"
El pueblo de Torás contará con un "Parque de Carmen Prades". Bautizarán de esta manera un espacio de recreo que está en proceso de finalización y que recordará, de esta manera, que una vecina del municipio ocupó el cargo de Fallera Mayor de València. Así se ha desvelado durante la visita de Carmen y la corte de honor a la población para participar en la Procesión del Cristo de la Misericordia, dentro de las fiestas patronales de la población.
La decisión se refuerza por el hecho de que Carmen tiene una notable implantación en la población, en la que fue Camarera -el cargo máximo- en 2017, en plena adolescencia, y que nunca ha dejado que acudir, tanto ella como, sobre todo, sus padres. Ayer mismo, Carlos Prades fue uno de los costaleros del Cristo.
Recordar el nombramiento de una vecina como fallera mayor de València ha multiplicado el reconocimiento en los últimos años. El último acto de María Estela Arlandis como fallera mayor 2023 fue, precisamente, el descubrimiento de la placa que rotula una replaza en su pueblo, Pinet. Y este mismo año, Marta Mercader ha recibido la Medalla de Oro de Siete Aguas, una población en la que tiene tanta implantación, que hasta la cruz de término lleva un escudo heráldico del apellido Mercader.
Carmen Prades llevó durante la visita un traje que, precisamente, recuerda sus orígenes: un "Torás" de color Oxford que estrenó pronto en su reinado: en el mes de noviembre, en la presentación de los proyectos de la Federación de Primera A.
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