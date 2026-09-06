Un verano de pretemporada electoral con la mirada puesta en las urnas del 23 de mayo

La política es un «talk-show» permanente. Consistente en alabar lo propio y criticar lo ajeno. Lo que pasa es que, a nivel municipal y en el caso de València, las formas son, de momento, y muy de momento, más respetuosas que en esos platós de televisión donde las diferencias se resuelven a grito pelado. En el hemiciclo hay determinadas reglas. Que, de vez en cuando, se desbaratan en algún pleno -especialmente si Giuseppe Grezzi, líder destacado en las llamadas al orden, se viene muy arriba-, pero sin llegar, porque no se puede, a los niveles de gritos, interrupciones y guirigay permanente que domina en la actualidad en platós y en otros parlamentos. También en el foto municipal se emplean ya las camisetas críticas o laudatorias, pero hay que reconocer que, en líneas generales, las conductas aún no traspasado determinados límites. Aunque a veces se esté cerca de un punto de no retorno.

En la política valenciana, el juego tiene mucho de juego acción-reacción. Y se hace a base de comunicados, cortes de voz, declaraciones (llamadas «canutazos») o comparecencias, multiplicadas después de que la posibilidad de seguirlas on line permitan que el mensaje llegue, aunque el aspecto en la rueda de prensa sea desangelado.

En esencia, la ciudad de València son dos. Para el equipo de gobierno del PP y Vox no hay más que gestión, trabajo, mejoras, empatía y esfuerzo. Y, de paso, mejorar y deshacer aquellas tropelías que hicieron el PSPV y Compromís durante ocho años. Esta cuestión -lo que había y lo que hay- se ha multiplicado en la ciudad después de que haya asistido a algo que, desde la Transición, casi no se había producido: la alternancia.

Y para el antes gobierno y ahora oposición, el bloque progresista, todo está mal hecho. Es lo normal: decir eso va con la paga. Y de esta manera, cada día se asiste a la publicación de diferentes notas o declaraciones pintando los desastres de la ciudad.

Es exactamente el mismo juego que ocurría hace ahora cuatro años, cuando Catalá y su equipo estaban en la oposición y cada piedra que se movía en la ciudad generaba un reproche.

Este sistema de discusión tiene su propio metalenguaje. Ahora, Compromís y PSPV centran sus críticas en María José Catalá. Es la pieza de caza mayor. Interesa más poner el «Catalá» por delante más que el PP. Y para el socio de gobierno, las siglas. Y así, lo que tendría que ser «equipo de gobierno» es «Catalá y Vox» o, a veces, «el PP y Vox». Para que no te olvides de las siglas de quienes hacen las cosas tan mal.

Durante el periodo de gobierno progresista, el PP generó también su propio latiguillo: «Ribó y el PSPV». Además, sin vuelta de hoja. Ribó, porque también era la pieza mayor. La persona con carisma. Compromís, como tal, importaba menos. Y los socialistas nunca eran PSOE: eran PSPV. Para que no olvides lo de «País Valenciano».

Y ahora falta la personalización en las lideresas. «La señora Catalá» ya está consolidado. Cuando ya consolidó su candidatura, la actual alcaldesa empezó a acuñar «La delegada de Sánchez» en relación a Pilar Bernabé. Y ahora falta el papel, en este cruce de latiguillos, que recibirá Mónica Oltra y después Vicente Barrera.

Así las cosas, el curso que empieza se adivina caliente. Las elecciones municipales están a nueve meses vista y, durante este periodo de gestación, los mensajes se multiplicarán.

El verano ha sido escenario de una particular pretemporada. Los meses de julio y, sobre todo, agosto, la actividad baja el diapasón. Se entra en turnos de vacaciones. La actividad ciudadana se reduce. Pero, a la vez, las polémicas se cronifican en determinados escenarios. Pero durante el periodo vacacional, ahora finalizado, no ha faltado la intensidad.

La alcaldesa, María José Catalá, sabe que se enfrenta a un curso muy largo. «Es un año electoral y es un año muy intenso políticamente. Yo voy a ser alcaldesa hasta el último minuto y quiero seguir siéndolo. No voy a abandonar mis obligaciones. La ciudad va a estar cuidada, atendida y protegida, se van a seguir haciendo obras. Si otros prefieren dedicarse al politiqueo, bien. Yo me voy a dedicar a València».

En este escenario, es más sencillo criticar que gestionar. Siempre ha sido así. Pero hay un aspecto que el PP había puesto en marcha, y que ahora ha multiplicado exponencialmente: la réplica. Cada vez más y más rápidamente, el departamento de comunicación, en lugar de dar la callada por respuesta a una crítica, sale inmediatamente bajo el latiguillo de «Respuesta a la izquierda» o «Respuesta al concejal x».

Apartamentos, incendio...

Dicho esto, la batería de reproches de la oposición suponen un barrido general a la ciudad. Que, huelga decirlo, a sus ojos está hecha un desastre. Son muchos los temas sobre los que se hinca el diente. A veces se repite el mismo tema cada poco tiempo para que no pierda target. A veces, un hecho casual pone en marcha la maquinaria. Depende de la actualidad. No es de extrañar, por ello, que en un recopilatorio de lo que han dado de sí los casi 70 días del verano, haya dos temas estrella: los apartamentos turísticos y el Incendio del Saler. El primero, con la proliferación de quejas por la serie que se ha realizado en Benicalap. El segundo, que seguro que tendrá más recorrido las próximas semanas, por los acontecimientos más recientes. Estos temas son más escandalosos que otros más crónicos y recurrentes de temporada, como el funcionamiento (o no) de las piscinas o los refugios climáticos. Antes de que las cosas se pusieran serias con los incendios, la preocupación eran los sombrajos instalados en un par de cruces de peatones.

Y a veces, sobre cosas que ni se producen: los partidos de la oposición se lanzaron en tromba en contra de un desmantelamiento a la fuerza del asentamiento en el circuito de la Fórmula 1, que se iba a producir... y que nunca tuvo lugar.

Según partidos de la oposición se nota una cierta especialización. En el caso de Compromís es de prever que la movilidad y la EMT sean muy habituales en el repertorio. Pero también llama la atención que el tema más tratado ha sido el de Fallas y Fiestas. Pere Fuset ha sido martillo pilón con tres temas especialmente: la Feria de Julio, el debate sobre la Ofrenda y las fotos oficiales de las preseleccionadas. Temas sobre los que el PSOE ha pasado de puntillas. Lo mismo que la EMT, donde la coalición supera en insistencia a los socialistas.

Por contra, el PSOE ha insistido en los deterioros del Patrimonio; la convivencia y la Policía Local y la suciedad.

Eso, a nivel de proclamaciones oficiales. Está la parte no oficial: los vídeos de la candidata Pilar Bernabé que, cuando los incendios se lo han permitido, ha hecho precampaña a base de cortometrajes. A las que empieza a sumarse Mónica Oltra, la última en llegar al tablero.

Rápidas réplicas

Como queda dicho, el gobierno municipal no se ha quedado cruzado de brazos y, de hecho, menos que nunca. Saben que se juegan mucho en el futuro y que no pueden ceder ni un metro. A lo largo de los dos meses se ha contestado con mucha rapidez algunas de las notas y quejas de la oposición. Pero en menos de una hora. Entre ellas, tanto las generalistas, como las relacionadas con el Incendio del Saler o los apartamentos turísticos, como las puntuales.

Sirva el ejemplo: se cae un cascote del Puente del Real. El PSOE manda una nota al filo del mediodía hablando de «la falta de mantenimiento», «desidia», «abandono», «falta de gestión». En apenas un par de horas salió el equipo de Catalá diciendo que «cuesta creer esas críticas cuando en su etapa de gobierno fueran incapaces de adjudicar la contrata de limpieza y mantenimiento del patrimonio cultural. Con el anterior equipo los puentes y sus pretiles estaban abandonados y no tenía ni crédito».

El ejemplo de los cañones

El caso del incendio ha sido muy ejemplificante con los cañones de agua: el proyecto fue diseñado por la izquierda. No lo adjudicaron porque quedó desierto. Lo hizo el PP cuando llegó al poder. ¿Quien está en condiciones de colgarse la medalla: el huevo o la gallina?

La limpieza, la recogida de enseres y la acumulación de basuras es la quintaesencia de la forma de ver las cosas desde un lado u otro. O de lo cómodo que es ser oposición.

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Contenedores, papeleras y enseres sin recoger es uno de los argumentos que todas las oposiciones, sean de un lado o de otro, siempre han utilizado. La crítica actual de la oposición sobre el abandono de la recogida de basuras es hermana gemela de aquella «València está sucia» que tanto aireó el PP en su momento. Las dos partes tienen razón... y ninguna de ellas la tiene.