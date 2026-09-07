Las fallas y la pólvora de Benicalap pierden a Javier Paredes, miembro del inseparable trío de "los tres de Acacias"

Las presidencias compartidas son una forma de repartir el trabajo y la gestión. Hay algunas que son inseparables, lo que habla de relación y compromiso y acaban por convertirse en una auténtica marca. Por eso, desolados están en Acacias-Picayo y en la Federació Amics de la Pólvora, en general, en Benicalap, donde este domingo corrió como la pólvora la mala noticia: las fiestas y tradiciones de Benicalap ha perdido a Javier Paredes, una de las patas del inseparable triunvirato que compartíó con Manolo Vilanova y José Luis Ibáñez, que rigió los destinos de la comisión y que ahora acababan de estrenar la Federació Amics de la Pólvora de Benicalap. Ya se sintió mal durante el disparo de la Macromascletà y una rápida enfermedad ha dejado a las fiestas del barrio huérfanas, preguntándose todavía por lo imposible. Este lunes, a las 14 horas, es la misa de despedida -y de gratitud- en la parroquia de San Roque de su Benicalap natal, a apenas unos pasos del casal.

Fallero antes de nacer

Javier era fallero de los de toda la vida, de los que son apuntados antes de nacer, en una comisión que por entonces estaba en plena preadolescencia. Fue presidente infantil y en cuanto cumplió la edad se incorporó a la directiva, pasando por juveniles, festejos y tesorería entre otros cargos. En 2018 se constituyó el triunvirato, que llevó las riendas de la comisión -su hermano Vicente fue presidente en solitario varios años- y lidió con la gestión de la pandemia y la posterior recuperación de la normalidad. De los tres era quien estaba pendiente de la cuestión económica.

"O la foto de los tres, o ninguno"

Un consulado que funcionaba como un reloj. Año tras año cumplían los objetivos a base de decisiones mancomunadas, sin pesar el desgaste y teniendo claro que el trabajo compartido lo era hasta el final. Con los tres existe una anécdota que saben en la Junta Central Fallera o en este mismo periódico: si había que publicar foto o nombre del responsable de la comisión, se negaban a aparecer si no eran los tres. O los tres, o ninguno. Inseparables. Por mucho que, a efectos formales y legales, las presidencias compartidas no existen y siempre tiene que haber uno que figure como cabecilla. Eso, entre los tres de Acacias, no existía. Fueron, tal como dijo la comisión, al materializarse el relevo, "el alma, la fuerza y el ejemplo de lo que significa querer a una falla".

La noticia corrió como la pólvora, esa que ahora presidía el triunvirato, que este ejercicio había pasado a dirigir la Federació Amics de la Pólvora, ese colectivo de comisiones que organiza la Macromascletà de Benicalap. Ellos mismos habían sido, desde Acacias-Picayo, promotores de la idea de que varias fallas unieran fuerzas para generar un acto conjunto y ponerse en el mapa.

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Consternación en Benicalap

Las comisiones vecinas han tardado poco en mandar mensajes de condolencia, destacando el de Periodista Gil Sumbiela-Azucena, que sabe lo que es vivir un duelo parecido hace poco más de un año. "Un gran fallero, amante de las Fallas y de la pólvora, pero por encima de todo, una grandísima persona". Acacias-Picayo le pide que "allá donde estés, cuídanos siempre". La pólvora de este ejercicio llevará el nombre de Javier en honor a quien vivió por y para la fiesta que amaba.