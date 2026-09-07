Actriz, maestra y avanzadilla del grupo de las seis amigas

Una fallera que sale en IMDb, la gran base de datos del mundo artístico. Y allí aparece, por ejemplo, en La Ruta, o La Buena Letra. Expliquémoslo porque, en principio, es «Maestra de educación Infantil y acabando el Máster de Gestión Cultural». Pero, a su vez, «soy actriz y bailarina». Olga Martínez estuvo viviendo durante años en Madrid haciendo otra vida «dedicada al mundo artístico y audiovisual. «Es un mundo muy bonito y más si amas la profesión, pero hay un momento que necesitas otra estabilidad. Cuando pasas por el teatro y las artes en general, nunca dejas de pertenecer. Hubo un momento que mi prioridad era vivir en esa selva. Y, de hecho, no es una etapa que haya cerrado. Aún hago bolos, pero midiéndome» y sabiendo que las prioridades han cambiado: «horarios fijos, una situación económica, vacaciones... y ser fallera mayor. Luego vendrá si oposito o no, si creo una familia...». Por eso, su actualidad es más tranquila, en la escuela «La Aurora. Empecé con escuelas de verano y sustituciones y ahora ya me han dado la oportunidad de ser profesora». De continuo.

Olga Martínez, de fallera mayor infantil 2007, en el Extra de Fallas de Levante EMV / RLV

Olga Martinez, en su faceta como actriz / OML

Preseleccionada en 2007

¿Y en Fallas? Pues fue al revés de otros casos: de niña no era actriz o declamadora infantil. «Fue después, cuando estudié Arte Dramático». Pero ahora «hemos el grupo de teatro». Antes de su vida artística le dio tiempo a ser fallera mayor infantil en 2007 «y estuve preseleccionada». Al vivir a casa, «cambiando las prioridades laborales, también cambian las prioridades falleras y entonces llega lo que siempre quise ser: fallera mayor».

Los gestos de Olga en la Preselección / Fotofilmax

Fallera antes de nacer

Porque lo de ser fallera lo lleva de toda la vida. «San José de la Montaña es la falla de mis abuelos maternos de toda la vida, que vivían en la calle Teruel. Vivían allí y yo soy fallera desde antes de nacer». Muy del barrio, pero con ancestros: «por parte paterna venían de Pozoseco, aunque ya con el tiempo dejamos ya de ir. Pero por parte materna vienen de Arañuel, cerquita de Montanejos, donde paso los veranos

Noticias relacionadas

La vida es un episodio tras otro, que se quedan en la piel. «Es un número seis en griego». Se explica: «mi madre, durante unos años, fue de Norte-Doctor Zamenhoff. Hizo un grupo de amigas casi como hermanas. Nosotras somos ahora como primas o incluso más. Una de ellas se nos fue de joven y el número es en recuerdo del grupo que éramos y siempre seremos seis. Incluyéndola a ella, a Alexia».