Una de las protagonistas del «milagro de San Roque»

«El mejor año de mi vida». Así de categórica es Ana Sáez a la hora de describir lo que ha sido el año que tiene ahora una alargue feliz. «Este año me ha tocado porque al no haber sido infantil llevaba toda la vida queriendo ser. Además, mi cuñada iba a ser la fallera mayor infantil. Ví el mejor año y la mejor oportunidad y menos mal por lo que te digo: porque ha sido el mejor año de mi vida». Cuñada niña. «Si: llevo con mi pareja desde hace siete años. Prácticamente desde niños. Y le llegó una hermana pequeña con la que se lleva años».

Ana Saez, feliz en su preselección / Fotofilmax

Ella, Ana, está en el grupo de las más jóvenes de entre las preseleccionadas. Pero su argumento es contundente: «yo me presenté a ser fallera mayor de mi comisión porque es lo que quería ser. No tenía problemas con los estudios, estaba la oportunidad que te he dicho de hacerlo con Valeria» y nada de ser un puente a algo mejor. «Ni me lo había planteado y mira, estoy de camino y ojalá se diera. Pero soy una persona con los pies en la tierra. Ser fallera mayor es un honor que me llevo. Lo demás es soñar. Y ¿quien sabe? De momento estoy orgullosa de llegar a donde he llegado». Porque se autoproclamara como «una persona muy normal, de una familia muy normal, pero muy de València». Tanto, como que «mi abuelo nació en la plaza del Pilar».

En proceso de formación

En lo profesional, con 20 años, está en periodo de formación lógica. «He hecho Tercero de Negocios Internacionales y lo compagino trabajando de monitora infantil en un colegio orientado a niños con necesidades especiales».

De niña perteneció a otra comisión de Benicalap, pero si lleva ocho años -«entré porque todos mis amigos estaban allí y también los amigos del grupo de mi madre»- quiere decir que forma parte del ‘milagro de San Roque’: «Hemos pasado de ser una de las comisiones más pequeñas a tener ya que alquilar una carpa, que eso no había existido nunca. O lo hacíamos o cerrábamos censo porque ya no cabíamos dentro. También estamos aprendiendo a disfrutar el cambio, el pasar a ser una falla grande». ¿Cual es la oferta para que, en los últimos ejercicios, las altas se cuenten por docenas? «En todas partes ha pasado. Todo el mundo quiere ser fallero. Todos los que vivimos la fiesta lo sabemos y lo vemos. La nuestra es una comisión muy acogedora y familiar. Si yo traigo una amiga sé que va a disfrutar, que va a ser bien recibida y seguro que se apunta. Que se lo digan a ella, que llegó allí con doce años. «Tanto, como ya que ya no me voy de aquí».

Ana Saez fue nombrada fallera mayor en el San Juan de 2025 / Falla Benicadell

Ana Saez, con su cuñada, en la exaltación / Falla Benicadell

El recuerdo a papá

Su historia en la piel es una, es pequeña y es muy sentida: «un número trece, que era el número favorito de mi padre. Qué mejor que llevarlo para siempre conmigo». Cuando pasó «yo tenía trece años. Es duro pero al final te hace cambiar como persona. Me siento agradecida a como soy y eso se hace a base de momentos también difíciles, que he tenido, especialmente ese». Ya saben: las cosas «pasan por algo».