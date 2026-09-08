Las aspirantes a falleras mayores aportarán sus propias fotografías el próximo año para evitar las críticas

La Junta Central Fallera aplicará otra forma de facilitar las fotografías oficiales de las candidatas que participan en la final de la elección de fallera mayor de València. De hecho, es una medida que puede trascender a lo que ocurra en las elecciones municipales, puesto que puede formar parte de las bases del proceso, que para cuando se constituya la Junta Central Fallera 27-28, ya tienen que estar publicadas y ya se puede incluir esta cláusula. En la nueva convocatoria, las candidatas presentarán su propia foto. Realizada por su propio fotógrafo y, de esta manera, contando con su visto bueno previo. Con la única salvedad de que deberá reunir unas condiciones técnicas en lo tocante a tipo de plano, tipo de posado y color de fondo para conseguir la uniformidad que tiene actualmente.

Esta medida se adopta después de que la publicación de la tanda de este año haya generado discrepancias por los retoques aplicados a las mismas. Una labor que se produce todos los años, que genera diversidad de opiniones pero que este año ha alcanzado el concepto de "viral", al caer en diferentes tipos de portales; sobre todo, el del propio mundo de la fotografía, que ha analizado -más bien, criticado, y descarnadamente- las imágenes sin entrar en las circunstancias en las que se produce.

Lo que los años anteriores era un 'sarampión' que duraba un par de días y que se diluía en poco tiempo, ahora ha perdurado más, azuzdo por otro fenómeno que también se produce todos los años y que siempre es hiriente: la crítica, en algunos casos descarnada y sin miramiento, al físico de las candidatas, juzgadas apenas por una instantánea. Compromís se unió a las críticas al lote fotográfico, exigiendo la retirada de las mismas.

La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027 /

Precisamente, las condiciones en las que se hacen las fotos es una de las claves de lo que ha sucedido tanto este ejercicio como en los anteriores. Desde que se estableció la norma de fotos iguales, hace doce años, las fotos se han estado haciendo el día de la Batalla de Flores, para la que se convoca a las 146 candidatas un par de horas antes. En ese contexto, que en los tiempos actuales resulta evidente que está agotado, apenas hay un minuto de tiempo para cada fallera mayor e infantil. La falta del tiempo que, normalmente, se dedica en una sesión de estudio, unido al tratamiento -en algunos casos correcto, en otros no- es lo que provoca las críticas que, mientras otros años duraban poco tiempo, en esta ocasión se ha mantenido más en el tiempo, alimentadas ademá por la sobreactuación y la dramatización. Tampoco ha escapado al análisis la coincidencia de que profesionales de la fotografía hayan hecho críticas descarnadas justamente el año en el que termina el periodo de la licitación del fotógrafo oficial, que se tiene que convocar para el próximo año.

De esta forma, la fallera de turno podrá hacerse la foto o aprovechando su sesión como fallera mayor de comisión (si las instrucciones se imparten en un futuro inmediato) o, ya como preseleccionada, acudiendo a su estudio de confianza.

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027 /

El próximo año, las últimas preseleccionadas se conocerán el domingo 18 de julio, con tiempo de sobra en lo que queda de mes para hacer la foto y adjuntarla -con retoques o sin ellos- al cuestionario que, como preseleccionadas, le solicita la Junta Central Fallera para el dossier de prensa.

Elección de jurados y presentación

Mientras, la semana que empieza supone ya la puesta en marcha del proceso. Este miércoles tendrá lugar la asamblea extraordinaria en la que se elegirán los cuatro y cuatro miembros del jurado que eligen los presidentes, y que se sumarán a los tres y tres que desvelará esa misma noche el presidente de la Junta Central Fallera.

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La presentación oficial de candidatas y jurados tendrá lugar el viernes 11 en la terminal de la naviera Trasmed, como preludio del viaje en el que participarán las mayores el fin de semana siguiente.