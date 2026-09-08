Otra profesora, pero ella de ballet y desde hace ocho años

«Me dedico a la docencia...» es el latiguillo mayoritario en las preseleccionadas: siempre el profesorado es lo dominante. Pero en Leire Silva es diferente: «...de danza. Soy profesora de baile en diferentes especialidades: clásica, contemporánea, lírica y urbana». Porque su ballet no es, como en tantas otras candidatas, algo que la acompaña durante la infancia y que termina a una determinada edad. «Empecé bailando a los tres años, competí y conforme pasaron los años tuve claro que era a lo que me quería dedicar. Llevo dando clases desde los 16 años». No hay duda, pues. «Soy afortunada de dedicarme a lo que me apasiona. En unos años, depende de como vayan las cosas, me gustaría montar mi propia escuela. Ser docente y ponerle nombre a un sueño».

Leire acaba de escuchar su nombre en la preselección / Moisés Domínguez

Leire Silva, en la pasarela de preseleccionada / Fotofilmax

No ha sido del 50º, sino del 49º

No ha tenido empacho en ser la fallera mayor del 49º aniversario de la comisión. «En Ceramista, ser fallera mayor es algo que se lleva muy en secreto. Para 2025 le dije a mi mejor amiga que podía empezar a presentarme todos los años. Es por antigüedad y aunque soy desde que nací, salió otra fallera con más que yo. Pero al siguiente y fue mi turno». Ahora, a rebañar la experiencia con la esperanza de que «puedan poner en el casal un cuadro más». Porque, hasta ahora, solo tienen uno: el de Ana Villuendas, de 1987.

En la Crida, con las torres al fondo / Falla Ceramista Ros

Leire, en la Ofrenda / F. Bustamante

En la Procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

Ceramista desde que nació

Muy de Ceramista. «Me crié allí. Me apuntaron desde que nací y me considero por ello la más afortunada. Ceramista es unión y cercanía. Somos tres hermanas que lo somos, mis padres...». Tres hermanas muy a intervalos: es la menor y «me llevo con ellas seis y doce años». Pero muy unidas, incluyendo en la piel: «tengo una ‘j’ y una ‘M’ por mis sobrinas Jimena y Martina, lo más bonito que me ha dado mi hermana».

En la piel

El Silva del primer apellido delata el origen gallego de su padre. La flor de loto, también de la piel, es por su madre. También una frase. «Me llevo muy bien con mi padre, pero pareja de mi madre fue también muy especial para mi, y faltó hace diez años. Mi madre le hacía textos dedicados a él ‘Transformar el dolor en amor’ es algo muy especial». Y algún tatuaje más. Claro: «una bailarina, que me representa». Ahora falta que ella también represente a la ciudad con los valores que de muestra.