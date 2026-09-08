Ponente en congreso de UCI y directiva de una multitud fallera

Las vidas cambian y a veces traen regalos. «Lo mejor que me ha pasado con el cambio es que he dejado el coche en casa y ahora voy andando al trabajo». Eso que ahorra Paloma Mora. Es Enfermera «y me cambié hace poco desde La Fe al Hospital General». Siendo de y viviendo en Mislata, es un paseito de nada. «Dejo atrás una etapa que me ha hecho crecer mucho». Con especialidad en lo más difícil. «Mi tiempo en la UCI es lo que me ha marcado más. Es una experiencia dura, que hay que saber gestionar. Con sus momentos duros y sus momentos reconfortantes».

El baño de multitudes de Paloma Mora, desde dos ángulos / Fotofilmax

Tanto, como que participó en una ponencia en el 50 Congreso de UCI que se celebró en València». La gran cita de la SEEIUC de junio de 2025. «Fue un reto del que me siento orgullosa: poner exponer ante tanta gente, tan preparada, lo que habíamos hecho». Que era «un trabajo sobre la época post-uci, tanto de pacientes como de familias. Lo que afecta en la esfera física, psicológica y social. Hicimos un proyecto que sigue en vigor en La Fe».

La insignia de 10 años directiva

Bajamos la adrenalina y habla de una falla a la que llegó «cuando mi madre nos apuntó cuando yo tenía dos años». Fue fallera mayor infantil en el año 2008. «Fue un año muy bonito. Sin preselección, pero muy bonito». Y fallera mayor en 2026. Pero, claro, Doctor Marañón es una mega comisión. «Somos 730 ahora mismo». Y para ser fallera mayor tuvo que apelar a sus entonces 27 años. «Es por antigüedad. Se pone una lista, se apunta quien quiere ser y la que tiene más años de trayectoria es la elegida». Y más: «actualmente soy la delegada de Protocolo». Cargo que, por ejemplo, le llevó a ser una de las organizadoras del acto de despedida a su artista de siempre, Ximo Esteve. Se queda con el momento en el que «este año, mi presidente me impuso la insignia de diez años de directiva».

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Por la Virgen de la Paloma

Llevará los colores de Mislata. «Toda mi familia es de allí». La tierra prometida a la que llegaron «mis abuelos que eran de La Mancha, aunque antes pasaron por Madrid». Y de ahí le queda un recuerdo chulapo. «Por eso me llamo Paloma. Por la Virgen de la Paloma». La del mantón de la Chi-na-na. «Y nací en un 15 de mayo, que encima es el día de San Isidro». Pero ella viste de labradora, valenciana.