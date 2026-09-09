La JCF anuncia el cambio de una candidata a fallera mayor

La Junta Central Fallera ha anunciado el cambio de una de las candidatas a Fallera Mayor de València 2027. En concreto, la renuncia es de Naiara Corraliza, de 23 años, de la falla Mercado de Castilla. La joven comunicó la decisión al organismo fallero, que se produce por causas más que justificadas: el fallecimiento de su padre. El procedimiento obliga a revisar el acta para proponer a las suplentes la oportunidad de ocupar la plaza.

Su puesto será ocupado por Marta Martínez Rodríguez, perteneciente a la comisión de Poeta Alberola-Totana, que figuraba como suplente y que, tras proponerle la opción de ser preseleccionada, ha aceptado, con lo que estará ya presente el próximo día 11, en la presentación oficial de las candidatas y el jurado. Marta, que fue fallera mayor infantil de la comisión en 2007, fue nombrada fallera mayor en mayo de 2025 y presidió los festejos del pasado mes de marzo. Ahora tendrá una oportunidad inesperada para alcanzar uno de los puestos de honor.

María, la nueva candidata, en su Exaltación / Falla Totana

Una de las últimas elegidas

La de Naiara es una ausencia especialmente dolorosa porque, además, había sido fallera mayor de su comisión al tercer intento, que estaba redondeando con la participación en el proceso de selección. Había sido elegida, además, en la última preselección, la de Olivereta, la adelantada en el horario por la final del Mundial.

Tal como aseguraba, "cuando acabó la elección fuimos al casal, celebramos mi elección y en seguida pusimos la television. Me quedé viendo la final vestida de valenciana la primera parte y al descanso me cambié para terminar de verlo en el casal".

Naiara Corraliza, cuando fue preseleccionada / Fotofilmax

Mercado de Castilla se queda de esta forma sin la baza con la que soñaba con romper la racha de tener muchas preseleccionadas, pero sin alcanzar de redondear en la final. Para Poeta Alberola-Totana es la oportundiad de seguir engrosando su listado de honor: trece en periodo democrático -es una de las comisiones con más representación en el ranking- incluyendo dos falleras mayores, Sandra Climent y Carmen Martín.

Noticias relacionadas

El año pasado también hubo un cambio

Un cambio de candidata es algo no habitual y,cuando se produce, se debe a circunstancias muy de fuerza mayor. Hace doce meses ocurrió tras convocarse a una joven del sector Benimàmet-Burjassot-Beniferri, (María Navarro, de Náquera-Lauri Volpi) después de que otra de las candidatas renunciara por presión personal. Hace dos años, la retirada fue de una candidata, pero con las pruebas ya empezadas, con lo que ya no hubo lugar para su sustitución.