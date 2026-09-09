Ballester incorpora una Policía Local y la Fiscal Decana de Menores en los jurados de Falleras Mayores 2027

La maquinaria del proceso de elección de falleras mayores de València se ha reactivado con la elección de los jurados que deberán elegirlas en dos procesos: la "elección de la corte", que empezará este fin de semana y acabará el día 26 de septiembre con la gala del Roig Arena, y la Telefonada, prevista para el 13 de octubre.

El proceso de este año se ha caracterizado por la 'huida' de candidatos. Las obligaciones que conlleva estar un mes de pruebas, las nuevas obligaciones de incompatibilidades, incluyendo una declaración jurada y la posibilidad de ser destituidos en cualquier momento si la praxis no es la correcta dejó las listas de aspirantes de la asamblea de presidentes en una nómina de candidatos extremadamente pequeña. Hasta el punto de que, por ejemplo, los presidentes entraron sin necesidad de dirimir entre ellos: había dos para mayores y dos para infantiles, por lo que, aunque entraron en la urna, fueron proclamados de oficio. Solo faltaba decidir el resultado de los otros tercios (miembros de la JCF y falleros de a pie). Y a estos se sumaron los tres que pone el presidente de la Junta Central Fallera. No pasó desapercibido que el edil ha puesto una funcionaria Policía Local y una Fiscal, especialmente después de las polémicas surgidas en los últimos años por las vinculaciones de jurados con candidatas, que han llevado precisamente a endurecer las condiciones.

Jurado de infantiles / Moisés Domínguez

Jurado de mayores

Finalmente, el jurado de mayores está formado, por parte de la JCF, la vicepresidenta y miembro de la corte de honor 2010 María Tomás; el ex vicepresidente de la JCF Ángel Marcos y Cristina González Bellver, Policía Local. De parte de la asamblea, los presidentes Rafa Mengó (L'Antiga de Campanar) y Beatriz Pérez (Reino de València-Maestro Serrano), Pepa Gómez Valle como miembro de la JCF y Sandra Llopis como fallera de a pie.

Jurado de infantiles

El jurado infantil está formado por María Fernandez, vicepresidenta de la JCF; Amparo Martín, fallera mayor infantil de València de 1984 y Consuelo Benavente, madre de corte de honor mayor e infantil y Fiscal Decana de Menores desde 2017.

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De la asamblea llegan los presidentes Jorge López de Briñas (Nador-Miraculosa) y Amparo Prats; (Serranos-Plaza de los Fueros), Mar Segovia como miembro de la JCF y Óscar Mollá como fallero de a pie.