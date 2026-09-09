La niña de tres años que demostró que sí que se puede llegar

"Prometí en mi despedida que sería fallera mayor". Y trece años después, la fallera mayor infantil de la Plaza de la Morería, Laura Flores Hinojosa, cumplió su promesa y regresó para ocupar el mismo lugar, en el cogollito histórico de Mislata, para su versión adulta. Y ahora continúa apurando su año con la llegada inminente de las pruebas que se avecinan. "Se dio la oportunidad y creo que la he disfrutado y aprovechado al máximo. Es la falla que hay debajo de mi casa. Cuando nos vinimos a vivir aquí, y como siempre me vestía en la Ofrenda, con tres años me preguntaron si quería ser fallera". Es fácil imaginar la contestación "y apuntaron a los tres hermanos y después, ellos".

Laura Flores, preseleccionada / Fotofilmax

Directiva desde el primer día

¿Qué pasará ahora? Porque la Plaza de la Morería llevaba más de 30 años sin Salón de la Fama hasta el año 2025. "Yo, que he estado en la directiva, no había vivido la corte de honor hasta que eligieron a Martina Fas. Y me alegró aún más porque mi familia la trajo a la comisión porque su hermana y mi hermano iban a la misma clase. Siendo muy pequeña entró y nos sentimos felices de que haya vivido esa ilusión". Laura es directiva "como mi madre y lo soy desde que pasé a adultos. Ahora ya llevo, por tercer año la Delegación de Infantiles. Una comisión infantil marca y define a una comisión".

En lo profesional, precisamente por la 'cosa fallera' va a dejar discurrir el tiempo porque oportunidades no le faltarán. Los maestros tienen oposiciones con fechas inoportunas: en plenas pruebas. "Soy Maestra de Infantil las estaba preparando, pero con la experiencia que se viene por delante lo he dejado aplazado. No es compatible. He trabajado ya en tres colegios, tengo claro que es mi vocación" y tiene toda la vida por delante.

Laura Flores, en la cremà / Falla Morería

Laura Flores, en el Besamanos / Falla Morería

Aquella tutora...

Y precisamente en esto habla de un episodio difícil, pero superado, en su vida. "Me marcó mucho mi tutora de infantil". Pero no para bien: "con tres añitos le dijeron a mis padres que no llegaría nunca a nada". "¿Qué puedo decir: soy de diciembre y yo era, con mucha diferencia, la más pequeña respecto a los demás. Al acabar la carrera me sentí orgullosa por mí y por aquella profesora que me dijo algo que yo jamás diría a unos niños para quienes la profesora es el primer gran contacto adulto. No guardo rencor, pero me ha servido para no juzgar a un niño o niña de antemano y que a lo que viene es a aprender".

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Decía Laura que son tres hermanos. Ella es el queso del sandwich. "Mi madre es de Lleida y mi padre de Gandia. Se fue a trabajar allí y se conocieron. La vida los trajo a València cuando lo destinaron aquí. Con mi hermano Andreu me llevo un año y con Dani, cinco". Ahora, una vez más, ha demostrado que ha llegado nuevamente a un lugar importante.