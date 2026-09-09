Una vida entre las Fallas, los Datos y la Protectora
María Rodríguez Palomo / 23 años / Ruben Dario-Fray Luis Colomer
El Diccionario Fallero define Rubén Darío-Fray Luis Colomer en su primera acepción como "coleccionista de premios de Teatre Faller" y en la segunda como «incubadora de preseleccionadas y cortesanas». Y cuando llega julio, raro es que una fallera de la 360 no supere, por lo menos, la primera fase. Ahora, por ejemplo, llevan cinco años consecutivos. Y en el ranking de elegidas ya en la gran final están en el cuarto puesto. ¿Cuál es la receta? «No sé. Tenemos mucha ilusión. Y que amigas tuyas hayan sido ya corte infantil o corte mayor es un referente total. Quieres llegar a donde han llegado. Vamos con todas».
Así lo dice María Rodríguez, la nueva baza de la mareona morada para el Roig Arena. Una ingeniera de datos que pertenece a la comisión «desde que nací, salvo apenas un par de años que estuve viviendo en Londres». El concepto del ‘desapuntarse’ y que volvió «después de no haber sido fallera mayor infantil y de haber vivido ahora el sueño doblemente». Por aquella que fue niña y esta adulta. «Quería haber sido en 2027, pero al final la junta gestora me decía que este año tenían fallera mayor infantil y como eso a veces no pasa, sabiendo que íbamos a ser dos, no me lo pensé».
Delegada... de deportes
Un dato en la falla que se sale de la rutina: «soy la delegada de deportes». Y sirve para conocer que hay algo más que equipos de fútbol 7 y tramitar fichas o sanciones. «Este año, que ya iba a dejar de ser fallera mayor, quería aportar algo más y se me presentó la oportunidad de llevar la delegación. ¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, una actividad de karts. También teníamos programada una ruta senderista del agua, pero al final ese día nos pusieron la preselección. Cuando volvamos queremos hacer una ruta a caballo, la animación en las grandes carreras populares... y la mejor será en fin de año, que queremos irnos a la nieve».
Con los 'peluditos'
Y en lo propio, otra inquietud: «Llevo cinco años años como voluntaria en la Protectora». En Modepran, y ya veremos en el futuro. «Me gusta ir y pasear a los perritos para que salgan del refugio. También he sido hogar de paso» -la adopción intermedia que hacen los voluntarios hasta que llega la definitiva- «y desde hace poco he he sido coordinadora de voluntarios». Según lo que pase en el Roig Arena, deportistas y peluditos tendrán que buscar una jefa alternativa. El tiempo lo dirá.
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