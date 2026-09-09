De un quirófano de la España Vaciada al trono fallero

Sara Cabello cambió la España Vaciada por el trono de fallera mayor, dejando atrás tres años valientes y especiales. "Es el tiempo que estuve trabajando en el quirófano del Hospital de Alcañiz. Después de Fallas me surgió la posibilidad. Llamé el viernes y el domingo ya estaba allí. Estamos hablando de después de las Fallas de 2023". Y ahí ha estado hasta el año pasado "porque quería ser fallera mayor y era imposible compaginarlo cuando estás a casi tres horas de ida y tres de vuelta".

Moisés Domínguez

Y más adrenalina

Recuerda los momentos vividos, cuando acudía de enfermera de ambulancia a las pruebas de motor en el Circuito de la población turolense... y en la actualidad no ha cambiado "la adrenalina" porque está en el hospital Peset "en REA, que es como una UCI, pero de pacientes quirúrgicos graves y críticos". Accidentes de tráfico, grandes operaciones... "las de más de ocho horas. No es fácil, pero me gustan los retos y los servicios especiales. En esta profesión no eliges hasta que tienes plaza, pero seguramente me gustaría continuar en estas facetas. El paciente es muy agradecido en estos casos. Hay veces es difícil quitarte la bata, porque no somos robots, pero me gusta mucho el servicio que hago".

Sara Cabello, en la Ofrenda / Miguel Angel Montesinos

Sara Cabello, flanqueada tras ser preseleccionada / Fotofilmax

"Más tela que la media"

Ahora intentará que Primado Reig-San Vicente de Paul tenga su segunda cortesana, después de estrenarse en 2019 con María Cavero. "De niña estuve en Ministro Luis Mayans, pero finalmente pasé hace diez años. Se apuntó primero mi hermano, me acerqué, encontré muy buen ambiente y gente que me acogió muy bien y en seguida entré". Tanto como para ocupar el trono al cabo de, relativamente, poco tiempo y me pasó la banda una de mis mejores amigas". Eso sí, cuando estrena un traje "necesito más tela que la media" por una cuestión antropométrica: "¿Cuánto mido? Bastante: 1,78".

Sara Cabello, en la "penjà del quadre" / Falla Primado Reig

En el piso de abajo... otra candidata

Sara dejó Teruel, pero no del todo, porque pernocta cuando puede en "El Castellar. Es un pueblo muy pequeño al lado de Mora de Rubielos". Mini pueblo con encanto.

La estatura no la llevó a jugar al baloncesto porque "lo que hice muchos años fue ballet, en el de Susana Renau". Ana Inés, preseleccionada de la Plaza de la Santa Cruz, también ha bailado en este estudio más que conocido, en los ámbitos falleros. Pero hay más: "¿Ana Inés? A ver, no es que estuviéramos en la misma academia. Es que es mi vecina de finca, mi vecina del piso de abajo. Y su habitación está justo debajo de la mía". De noche, es probable que una y otra escuchen sueños recíprocos de Roig Arena.