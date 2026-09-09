La Telefonada a las Falleras Mayores de València 2027 ya tiene fecha... no apta para supersticiosos

El calendario de las Fallas 2027 tiene ya completadas las fechas de los dos rituales que faltaban en el proceso de las representantes de la fiesta. Este año, la Telefonada tiene su miga. Está condicionada a la fecha del 9 d'Octubre y a la disposición de la semana. El capricho de la misma ha propiciado que la ciudad tenga un macro-puente que empieza el viernes, con el Día de la Comunitat Valenciana y que se prolonga el lunes con el Día de la Hispanidad.

Ante esta combinación, la primera fecha disponible, y la que se va a utilizar, es un día no apto para supersticiosos: las dos falleras mayores de València 2027 podrán decir que fueron elegidas un Martes 13.

Al día siguiente tendrá lugar la Proclamación y la visita a los telares de Compañía Valenciana de la Seda y Vives i Marí para elegir los colores de los espolines y que ambos talleres empiecen a trabajar en su confección.

Aunque pueda parecer que es una liturgia "de toda la vida", no es así. De hecho, durante muchas décadas, la fallera mayor se conocía ya empezado el año natural. Hasta final del siglo XX, la fecha era a mediados de noviembre, acortándose el periodo conforme empezó la nueva centuria. Sobre todo, por un motivo: el traslado de la elección de la corte al Pabellón de la Fuente de San Luis, que tuvo que hacerse más pronto en el tiempo para no interrumpir el normal desarrollo deportivo del València Basket. Lo que, por efecto dominó, adelantó las fechas de la Telefonada a la tercera semana de octubre.

Pero fue con el gobierno progresista cuando empezó a consolidarse con la excepción de 2020, en el que hasta el 21 por un viaje a India para recibir la Capitalidad Mundial del Diseño. La fecha límite, a día de hoy, es el 10 de octubre, utilizado ya en 2017, 2018 y 2019.

365 días exactos

La fecha elegida propiciará que los reinados de Carmen Prades, Marta Mercader y sus cortes de honor sea, exactamente, de un año. Algo que se ha producido pocas veces porque, precisamente por esos movimientos de día de la semana y los actos de la agenda de alcaldía, repetir dos años seguidos no es necesariamente dogma de fe. Marina Civera y Sara Larrazábal, por ejemplo, tuvieron un reinado de 371 días, mientras que para María Estela Arlandis y Marina García fue de 361 días.

Portada de Levante EMV del 14 de octubre, con la crónica de la Telefonada del día anterior / RLV

Fecha de elección de las falleras mayores "democráticas" (1980-2026)

2026: 13 de octubre (Carmen Prades y Marta Mercader)

2025: 14 de octubre (Berta Peiró y Lucía García)

2024: 18 de octubre (María Estela Arlandis y Marina García)

2023: 18 de octubre (Laura Mengó y Paula Nieto)

2022: 13 de octubre (Carmen Martín y Nerea López)

2020: 16 de octubre (Consuelo Llobell y Carla García)

2019: 10 de octubre (Marina Civera y Sara Larrazábal)

2018: 10 de octubre (Rocío Gil y Daniela Gómez)

2017: 10 de octubre (Raquel Alario y Clara Parejo)

2016: 21 de octubre (Alicia Moreno y Sofía Soler)

2015: 15 de octubre (Estefanía Löpez y María Donderis)

2014. 15 de octubre (Carmen Sancho y Claudia Villodre)

2013: 17 de octubre (Begoña Jiménez y Carla González)

2012: 17 de octubre (Sandra Muñoz y Rocío Pascual)

2011: 19 de octubre (Laura Caballero y Carmen Monzonís)

2010: 14 de octubre (Pilar Giménez y Ariadna Galán)

2009: 20 de octubre (Marta Agustín y María Berbel)

2008: 17 de octubre (Gloria Martínez y Victoria Blázquez)

2007: 23 de octubre (Marta Reglero e Inmaculada Escudero)

2006: 26 de octubre (Lucía Gil y Nuria Llopis)

2005: 18 de octubre (Gueguel Massmanian y Cristina Sánchez)

2004: 28 de octubre (Noelia Soria y Laura Mª Ortega)

2003: 30 de octubre (Vanessa Lerma y Nela Ayora)

2002: 30 de octubre (Sara Martín y Alba Cervera)

2001: 20 de noviembre (Adriana Polo y Elena Nebot)

2000: 16 de noviembre (Lola Flor y Paloma Redondo)

1999: 18 de noviembre (Sandra Bonet y Amparo Morosoli)

1998: 18 de noviembre (Susana Remohí y Rut Galán)

1997: 27 de noviembre (Sandra Climent y Natalia Bisbal)

1995: 19 de diciembre (Raquel Giner y Ana Belén Ferrer)

1994: 2 de diciembre (Laura Segura y Lorena Cervera)

1993: 9 de diciembre (Remedios Rodrigo y María Asensi)

1992: 25 de noviembre (Mónica Palmer y Carmen Serrano)

1991: 11 de diciembre (Carla Muñoz y Elena Corbellas)

1990: 18 de diciembre (María José Oliver y Belén Medina)

1989: 12 de diciembre (Covadonga Balaguer y María Montoro)

1988: 14 de diciembre (Marta Querol y Sandra Leiva)

1987: 17 de diciembre (Mari Carmen Mollá y Celia Lopera)

1986: 19 de diciembre (María José Herrero y Patricia Sanz)

1985: 17 de diciembre (Esther Silleras y María José Calvete)

1984: 30 de noviembre (María José Ariza y Amparo Martín)

1983: 21 de diciembre (Begoña de la Concepción y Elena Giménez)

1982: 14 de diciembre (M.ª José Esplugues y Mónica Palmer)

1981: 21 de noviembre (Amparo Marín y Raquel Castañeda)

1980: 11 de diciembre (Carmen Dolz y Laura Carsi)