Quién es quién en los jurados de Falleras Mayores de València 2027

JURADO DE LA FALLERA MAYOR INFANTIL DE VALENCIA 2027

AMPARO MARTÍN MORET

Fallera Mayor Infantil de Valencia 1984

Licenciada en Ciencias de la Información por el CEU San Pablo y Doctorada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia, está a punto de presentar su Tesis Doctoral.

Desde 1996 ha ejercido como periodista en los Informativos y en programas de Canal Nou. Ha sido profesora de realización de proyectos audiovisuales y profesora de Master en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Desde los inicios de À Punt ha continuado como periodista en los Informativos de la radio y la televisión valenciana.

Fallera desde que nació, fue Fallera Mayor infantil de Valencia en 1984. Ha participado en concursos de presentación de JCF, en Cabalgatas del Ninot y ha sido delegada de llibret y de la delegación de Protocolo de su falla, Pie de la Cruz. Desde 2016 cuenta con el Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer de JCF. En la actualidad es congresista del vigente Congreso Fallero representando a su comisión.

Ha sido Jurado de Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia en 1991 y en 2015. También ha sido Jurado de diferentes sectores, jurado de fallas Infantiles, de decoración de fallas, mantenedora, presentadora en Agrupaciones falleras, moderadora en debates, tertuliana en programas radiofónicos y televisivos.

CONSUELO BENAVENTE PALOP

Fiscal Decana de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Valencia

Fallera de la comisión Norte-Doctor Zamenhof “El Clavell”. Está en posesión del Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer.

Es madre de una componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia de 2016, circunstancia que le permitió vivir desde una posición especialmente cercana todo lo que supone formar parte de la máxima representación de las Fallas de Valencia.

Es licenciada en Derecho y miembro de la Carrera Fiscal desde 1989. Desarrolla desde hace décadas su trayectoria profesional en el ámbito de la Fiscalía. De hecho, es Fiscal Decana de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Valencia, cargo que ocupa oficialmente desde marzo de 2017.

Su trayectoria profesional ha estado especialmente vinculada a la infancia y la adolescencia, tanto desde el ámbito de la protección como de la responsabilidad penal de los menores. Una trayectoria reconocida institucionalmente con la Condecoración de Oro de la Generalitat al Mérito Policial y con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco.

Su experiencia profesional, estrechamente ligada durante décadas al trato con menores y sus familias, junto a su trayectoria fallera y a la experiencia de haber vivido de cerca una Corte de Honor, conforman un perfil especialmente vinculado tanto a la infancia como a la representación de las Fallas de Valencia.

MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Vicepresidenta de Cultura, Solidaridad y Juntas Locales de JCF

Fallera de la comisión Poeta Altet-Benicarló, donde ha desarrollado una amplia trayectoria y ha asumido diferentes responsabilidades a lo largo de los años. En su comisión ha ejercido como fallera mayor en 2008 y 2011, presidenta en 2016 y 2017 y copresidenta en 2022 y 2023. Además, ha formado parte de la directiva de su comisión en numerosas ocasiones, especialmente vinculada al área económica durante más de una década.

Su experiencia profesional está estrechamente ligada a la gestión y la administración, ya que es administradora de fincas colegiada y empresaria, una trayectoria que aporta a su labor fallera experiencia, capacidad de organización y gestión.

Poseedora del Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer, María dio también el salto a la Casa Grande, formando parte de la delegación de Protocolo, Relaciones Públicas y Agenda. Desde 2024, ejerce como Vicepresidenta de Junta Central Fallera, al frente de las áreas de Cultura, Solidaridad y Juntas Locales, responsabilidades que continúa desarrollando en la actualidad.

AMPARO PRATS CHACÓN (113 votos)

Presidenta de Serranos-Plaza de los Fueros

Fallera de cuna y presidenta de falla desde hace 17 años. Anteriormente ha desempañado también los cargos de delegada de Infantiles durante 14 años y delegada de Protocolo durante otros 10 ejercicios.

Jurado de las Falleras Mayores de Torrent en dos ocasiones y jurado de preselecciones de la fase 1 en su sector, El Carmen, cuando los presidentes y presidentas han sido los encargados de la votación.

Tiene en posesión el Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer. Su hija, Marta Romero Prats, fue componente de la Corte de Honor de la FMIV del año 2000.

JORGE LÓPEZ DE BRIÑAS BANACLOY (76 votos)

Presidente de Nador-Milagrosa

Presidente de la comisión durante los ejercicios 2011 y 2012 y desde 2025 hasta la actualidad.

Su hija, Mar López de Briñas, fue componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia en 2012.

MAR SEGOVIA MORA (131 votos)

Miembro de JCF – Delegación de Recompensas Fallera de Músico Espí-Grabador Fabregat

Delegada del sector Rascanya desde el año 2017 y miembro de Junta Central Fallera desde el año 2013 en la delegación de Recompensas donde actualmente es la delegada de la misma y en la que fue anteriormente secretaria.

En su comisión ha pertenecido siempre a la junta directiva en la delegación de Economía y también ha colaborado en su agrupación Rascanya, siendo secretaria de la delegación de Infantiles durante diversos mandatos. Tiene en posesión del Bunyol d´Or i Brillants amb Fulles de Llorer.

Desarrolla su tarea profesional en el Ayuntamiento de Valencia, en el servicio de GTI-delegación de Hacienda.

ÓSCAR MOLLÁ FERRER (130 votos)

Fallero de Albacete-Marvá

Actualmente es vicepresidente de la Federación de fallas Centro, cargo que ostenta desde 2017 y delegado en la misma de su comisión.

Fue presidente de la falla Albacete-Marvá desde el año 2011 hasta 2017 y tiene en posesión el Bunyol d´Or i Brillants amb Fulles de Llorer.

Ha sido jurado de fallas desde 2004 hasta 2010 y desde 2023 hasta la actualidad en diversas categorías. Además fue jurado de la FMIV en el año 2013.

Diplomado en Educación Social y Técnico Superior en Animación sociocultural.

Tiene experiencia de más de una década en trabajar con menores en centros de prevención de diferentes tipologías y más de 5 años en centros de pacientes de salud mental.

Actualmente cuenta con más de tres años de experiencia con personas en situación de exclusión social o sinhogarismo.

JURADO DE LA FALLERA MAYOR DE VALENCIA 2027

CRISTINA GONZÁLEZ BELLVER

Miembro de la delegación de Infantiles de JCF y Policía Local de València

Funcionaria de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Valencia desde hace 21 años, ejerciendo como Policía Local de esta ciudad.

Fallera de dos comisiones: Doctor Serrano-Carlos Cervera-Clero, y Blanquerías, dónde ha desarrollado una amplia trayectoria de participación y compromiso con el mundo fallero. Tiene en posesión del Bunyol d'Or amb Fulles de Llorer y forma parte de Junta Central Fallera, en la delegación de Infantiles. A lo largo de su trayectoria he desempeñado diferentes responsabilidades, entre ellas fallera mayor de Doctor Serrano en 2003. En la falla Blanquerías ha ejercido como Vicepresidenta y delegada durante varios años, desempeñando actualmente las funciones de delegada de Protocolo. Actualmente, en la Agrupación de fallas del Barrio del Carmen, continua como delegada de Infantiles, ocupando la Vicepresidencia Segunda.

Ha formado parte de jurados de preselección de sector, jurado de fallas y de la Exposición del Ninot, así como de jurado de Exaltaciones en la población de Picanya. Además, es miembro de la Asociación de Damas de San Vicente Ferrer y pertenece al Altar del Carmen de San Vicente Ferrer donde, desde hace varios años, ejerce como Vicepresidenta 2ª.

Toda una trayectoria que ha estado vinculada a la participación, el compromiso y la vocación de servicio, contribuyendo desde las diferentes responsabilidades asumidas a la promoción, conservación y transmisión de nuestras fiestas y tradiciones valencianas.

ÁNGEL MARCOS DEVÍS

Exvicepresidente de JCF

Pertenece a la comisión Isabel la Católica–Cirilo Amorós-Hernán Cortés desde su fundación en el año 1978, en la que ha ostentado diversos cargos, siendo en el ejercicio 1993-1994 , presidente de la misma.

En mayo de 1992 fue elegido delegado del sector Pla del Remei, formando parte de la Delegación de Cultura de JCF y también formando parte de los acompañantes de las FFMMV. En el año 1995 fue elegido presidente de la Agrupación de fallas Gran Vía, en la que permaneció en el cargo hasta el año 1997.

Ha sido miembro de la Directiva de JCF en las áreas de Incidencias y Régimen Interior, finalizando su labor en el año 2003. Durante ese periodo, presidió la delegación preparatoria del Reglamento del anterior Congreso Fallero.

Ha sido jurado de fallas tanto en mayores como en infantiles en diferentes ejercicios y ha formado parte de los jurados de FMV y FMIV en diferentes fases.

Este año 2026, le han concedido por todas las Agrupaciones, el premio Pepe Monforte en su categoría individual.

MARÍA TOMÁS LÓPEZ

Vicepresidenta del área de Medios de Comunicación, página web y redes sociales y del área de Patrimonio, Promoción Exterior y Publicaciones de JCF

Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia 2010

Fallera de la comisión San Ignacio de Loyola-Jesús, de la cual fue Fallera Mayor Infantil en 1995 y Fallera Mayor en 2009. Asimismo, formó parte de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia de 2010. Tiene en posesión el Bunyol d'Or amb Fulles de Llorer.

Es vocal electa por el Sector Botànic-La Petxina desde 2020. Su paso por Junta Central Fallera comenzó en el año 2019 y, en junio de 2020, fue nombrada vicepresidenta de medios de comunicación, cargo que sigue ostentando en la actualidad. Actualmente también es congresista del IX Congreso Fallero.

Ha sido jurado de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia de 2014, y de la elección de la Fallera Mayor de la Junta Local de Catarroja, población en la que también fue mantenedora.

Licenciada en Periodismo, Licenciada en Comunicación Audiovisual y Máster de Profesora en Secundaria. En su trayectoria profesional se encuentran diferentes productoras audiovisuales y medios de comunicación como RTVV, la 8 Mediterráneo o Mediapro. Ha formado parte del equipo de retransmisiones festivas de À Punt y ahora mismo trabaja en el magazine vespertino Està Passant en la cadena autonómica.

RAFA MENGÓ SÁNCHEZ (100 votos)

Presidente de Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana "L’Antiga de Campanar"

Fallero de su comisión desde el año 1995. Tiene en posesión el Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer.

Desde 1997 ha formado parte de la directiva de su comisión, siendo vicepresidente y actualmente presidente, compartiendo dicho cometido desde 2014 con Xelo Salavert y Quique Soler.

Es presiente de la Federación de fallas de Especial desde 2019. Su hija, Laura Mengó, fue Fallera Mayor de Valencia en 2023. En ese mismo ejercicio también formó parte del jurado que eligió el proyecto de la falla municipal. En 2021 la Federación de fallas Benicalap-Campanar le otorgó el premio GEGANT.

Actualmente está jubilado de su empleo en Telefónica, trabajo que desempeñó de 1983 a 2024.

BEATRIZ PÉREZ FAUS (49 votos)

Presidenta de Avenida Reino de Valencia-Maestro Serrano

Ingeniera industrial y funcionaria de carrera en la Universidad Politécnica de Valencia.

Presidenta de su comisión desde el ejercicio 2017/2018 hasta la actualidad. También fue fallera mayor en 1992 y, anteriormente, fallera mayor de la comisión Avda. Tarongers-Universidad Politécnica-Camí de Vera en 2001 en la que también ejerció como secretaria.

Cuenta con el Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer otorgado en 2016 y, además, es vicentina en la Asociación San Vicente Ferrer-Altar de Ruzafa.

PEPA GÓMEZ VALLE (111 votos)

Miembro de JCF – Delegación de Patrimonio, Promoción Exterior y Publicaciones Fallera de Fernando El Católico-Erudito Orellana-Juan de Mena

Delegada de Patrimonio, Promoción Exterior y Publicaciones de JCF desde el año 2021. Con anterioridad fue vicepresidenta de Cultura de JCF en el ejercicio 2019/2020 y delegada de sector. Además también ha sido vicepresidenta de su Agrupación.

Ha pertenecido a la comisión Borull-Socors, de la que fue fallera mayor y presidenta.

Fue jurado de la falla municipal de 2018 y de luces, Cabalgata del Ninot y teatro. También ha sido jurado de Falleras Mayores en diferentes localidades y ejercicios y de primera fase de preselección en 2025.

Ha desempeñado su labor como periodista, directora y presentadora de programas de Fallas en Levante TV y en la 97.7 y también como editora, comentarista y guionista de fiestas en À Punt, donde actualmente trabaja como guionista.

También es la actual directora de Comunicación del Gremio Artesano de Artistas Falleros de Valencia.

Premio Letras Falleras de la falla Convento Jerusalén en 2024 y galardonada en microteatro, a propòsit y obra inédita por JCF.

SANDRA LLOPIS BARBER (46 votos)

Fallera de Plaza del Negrito

Es fundadora y propietaria de la floristería en la que trabaja y especializada en el diseño floral y la decoración de eventos. De hecho, su experiencia en gestión, coordinación y protocolo le ha permitido desarrollar habilidades de liderazgo, organización y representación institucional.

Cuenta con el Bunyol d’Or y desde 2022 pertenece a la falla Plaza del Negrito, donde ha desempeñado responsabilidades en las áreas de protocolo, llibret y actividades.

Su vinculación con la fiesta comienza en la infancia, formando parte de la falla Verge dels Desamparats de Paiporta, siendo corte de la Fallera Mayor de Paiporta en 1997 y fallera mayor de esta comisión en 2001. También ha representado a la cultura valenciana en Sevilla como fallera mayor de la Casa Regional Virgen de los Desamparados de Sevilla en 2014 y fallera mayor del Centro Valenciano Gran Sur de Montpellier en 2018.

Participa activamente en diferentes entidades valencianas. Su representación institucional destaca como clavariesa mayor 2026 del Altar del Mercat de Sant Vicent Ferrer, organizando actos oficiales y promoviendo las tradiciones valencianas.

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Además, es componente de la Escola de Danses Alimara, miembro de Amics del Corpus y socia de la comparsa mora Els Elegits. Todo ello refleja una trayectoria basada en el compromiso, la cultura, la tradición y el servicio a las Fallas y a Valencia.