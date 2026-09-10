CANDIDATAS A FALLERA MAYOR DE VALÈNCIA 2027
La maestra que recurrió a la pedagogía para ayudar a superar el revés de marzo
Lydia Contreras Carrasco / 23 años / Barrio de San Isidro
Lydia Contreras tuvo que echar mano de sus dotes de persona dedicada a los niños para acompañar y confortar a su infantil, Mar Velasco, que se había quedado sin falla infantil por 'espantà' del artista. Sin falla o con lo menos parecido a una falla. "Fue lo único duro que tuve en mi año de fallera mayor, pero era mi obligación. Había que explicarle qué había pasado porque no hacía más que preguntar por qué no llegaba. Hubo un momento en el que le dije que lo mejor era explicárselo. Y creo que funcionó porque se quedó más tranquila". Y aunque la falla se acabó con la ayuda de todos, "no tuvo premio y eso fue más complicado. Nos fuimos a dar una vuelta mano a mano y me prometió que se lo tomaría bien. Y así lo hizo". Ahora, Mar sigue tendiendo la mano a Lydia, porque ambas están embarcadas en la cita del Roig Arena. En el que buscarán que el casal tenga una nueva foto, porque, de momento, tan solo tienen una, la de Lorena Pastor, la pequitas de la corte infantil de 1993. Hace, echen cuentas, 34 años.
Maestra y ejerciendo
Dedicada a los niños porque "soy Maestra de Educación Primaria". Y ejerciendo. "He tenido mucha suerte porque terminé la carrera hace un año y poco y en mi colegio de siempre, un concertado de Paterna, en el que estaba de monitora de comedor y dando inglés, había un sitio. Y allí estoy". Profesora "lo tenía claro desde niña. Me encanta el aula. Enseño y aprendo a partes iguales".
Lydia ("con 'i griega', que muchas veces se equivocan") es muy hija del barrio. "Aquí llegaron mis abuelos. Que además son falleros de toda la vida. Lo mismo que mi madre, que es fundadora". Y ahora, ella misma: "fui fallera mayor infantil en 2014, con mi hermano mellizo de presidente".
Con ella ya sabemos quien es "la mejor modista del mundo". Se llama Encarna "y es mi abuela. Es quien me cose los trajes". Amor de nieta absoluto: "me presenté a fallera mayor bastante joven, con 22 años, porque quería que ella me los hiciera". A partir de septiembre, quien sabe si todavía le da tiempo a confeccionarle otro como recuerdo a la nueva lección, pero de Fallas, que puede impartir.
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