Del Perellonet a la falla, pasando por el círculo polar ártico

"Vivo allí toda la vida. Y ahí digo que se vive y se vive de verdad. Es una comunidad muy pequeña, pero hay gente todo el año. Imagínate: vivo ya independiente y tengo la casa mirando al mar y a la desembocadura de l'Albufera. No sé cómo será mi proyecto de vida. Algún día habrá que tomar una decisión porque, por ejemplo, mi pareja es de fuera, de Murcia. Lo que sí que tengo claro es que, en algún momento, volver, seguro que volvería". Ella es María Requena y defenderá la candidatura suya y la de su falla, el Grup de Peixcadors del Perellonet, su patria chica, especialmente por parte paterna. "En 45 años soy la segunda preseleccionada que hemos tenido. Y nunca hemos estado ni en la corte de honor". Alguna vez será la primera.

María Requena, en el Besamanos / Falla Perellonet

Database permanente

En lo profesional aporta una actividad novedosa: con el título de Derecho bajo el brazo, trabaja "en el Centro Tecnológico del Notariado. Enfrente del Gulliver. Soy grabadora de escrituras. Es una empresa que acaba de llegar a València, que centraliza la grabación de datos de las notarías en un único índice. Se recogen y yo extraigo los datos esenciales". La database más grande de la vida a través de legajos. "Con la IA y lo que hacemos nosotros, al final los oficiales de notaría irán desapareciendo". Lo que no desaparecerá es el falleramayorismo. "Yo fui fallera mayor infantil en 2011". En la comisión "he sido la secretaria de la comisión. Éste, como no se sabía qué podía pasar, no tengo cargo".

Noticias relacionadas

"Fotaza" en la Ofrenda de María / MR

María Requena acudió a la romería del Palmar poco después de ser preseleccionada / Falla Perellonet

Del pequeño barrio a todo el mundo

"I've crossed the arctic circle" es el lema que todo aquel que, habiendo cruzado el Círculo Polar Ártico, debe tener en una camiseta comprada para la ocasión. "Estuve allí durante el Erasmus, que lo hice en Polonia pero, imagínate: yo que apenas había salido del Perellonet me recorrí hasta doce países en esos meses". Ahora le falta la camiseta, el polar, la parka, el blusón y todos los outfits al uso por su condición de fallera elegida. La respuesta, pronto.