146 falleras se embarcan en la aventura de ser Fallera Mayor de València 2027

Las Fallas 2027 se izarán justo ahora dentro de seis meses. Pero antes de que el arte efímero cobre el protagonismo, y en el presente más rabioso, el protagonismo pertenece al apartado "falleramayorista". Solo a partir de la Telefonada del 13 de octubre, con la llegada inmediatamente posterior de la presentación de los proyectos de la Sección Especial.

Elegir falleras mayores es un proceso largo hasta la exasperación, pero la disposición del calendario así obliga. Primero hubo que pasar las Preselecciones en el horno de la Fira y, tras el parón de agosto, en el que no pocas candidatas habrán hecho un intensivo de conocimientos de la Enciclopedia Fallera para reconocer artistas, pirotécnicos, historia, antecesoras en el cargo, etcétera, llega el momento de la verdad. El Talent reúne a 73 adultas y 73 infantiles ante siete y siete jurados. A los que se les debe pedir más honradez que acierto. Todos ellos han jurado que no tienen relaciones personales y comerciales con las candidatas. A la vez que han empezado a desaperecer posts pretéritos de redes sociales. La delgada línea que separa el poder ser jurado y el no deber ser jurado sigue siendo laxa y permite que entren vías de agua. Pero la JCF está facultada para destituir a quien, consideren, traspase líneas.

El puerto de València acoge el acto de presentación de las candidatas a Fallera Mayor /

En el caso de las mayores, hay dos novedades respecto a julio tras la renuncia de dos de ellas y la entrada en su lugar de dos nuevas aspirantes: Marta Martínez (Poeta Alberola-Totana) y Cristina Raseo (Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar).

La presentación oficial repitió la cita en Trasmed para recordar que las adultas se embarcarán el próximo fin de semana en el viaje en barco -ese al que la oposición municipal le tiene puesta la proa desde el primer año- para realizar una convivencia y actividades que sirva al jurado para tomar decisiones. Este año llegará corregido y aumentado y así se ha anunciado durante el acto: el viaje será a Menorca, en concreto al municipio de Ciutadella y, en lugar de estar apenas un par de horas, pasarán la jornada completa. De tal manera que, en lugar de salir el sábado por la noche y regresar el domingo por la noche, ahora atracarán de vuelta a casa el lunes a primera hora de la mañana.

No estaba todo escrito ni previsto: el concejal Santiago Ballester no dudó en referirse a la polémica sobre las fotografías oficiales. Y ahí se refirió sobre todo como "culpables" a "quienes se esconden detrás de un teclado. Los que escriben sin pensar en el daño que se hace. Desgraciadamente, habéis conocido la parte menos agradable de todo este proceso". Pero sin por ello dejar de asumir la autocrítica, que se sustancia en la previsión de cambiar el próximo año, pero dejando claro que no entrará en el debate político: "Las explicaciones se dan a quienes se merecen y desde la Junta Central Fallera os pedimos disculpas".

La salida será el día 19. Para entonces ya se habrán celebrado numerosas pruebas. De hecho, este sábado ya se ponen en marcha. Las adultas ya tienen que recurrir a la sesión de peinado y maquillaje: están citadas a primera hora en el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Las infantiles tendrán como estreno la sesion distendida en Calvestra. Distendida para ellas porque el jurado ahí ya tomará notas.

A lo largo de la primera semana se llevarán a cabo muchas actividades, incluyendo las entrevistas personales.