Fuset (Compromis) reclama que las falleras no hagan el viaje en barco y que la convivencia la hagan en El Saler

Más que previsible era que Compromís, a través del concejal Pere Fuset, saliera a criticar el viaje en barco que llevarán a cabo el fin de semana del 19 y 20 de marzo. Desde su primera edición lo han bombardeado en empopada quejándose por el convenio con la naviera Trasmed "porque no supone ningún ingreso para la fiesta, por lo que hubo que descartarlo legalmente como patrocinio".

Ahora, poco antes de celebrarse el acto, Fuset ha vuelto a salir a la palestra con dos nuevos argumentos. Por una parte, refrescando el de este verano: el hecho de que la naviera rompiera una clochinera del puerto debía ser motivo para la cancelación del viaje (realmente no fue un barco de Trasmed, sino un carguero de la empresa matriz, Grimaldi y el tema sigue la labor de peritaje). "La batea Polit era, además, la última de tipo tradicional de tres palos que continuaba activa en el puerto de València. Los daños, valorados en cientos de miles de euros, ponen en riesgo también la próxima campaña de producción y afectan directamente a las familias que viven de esta actividad tradicional valenciana". Por lo que tildan el acto de un acto de complicidad con los 'agresores': "Mientras se da máxima visibilidad a la naviera, las familias que viven de la clotxina valenciana siguen esperando que el Ayuntamiento esté a su lado después de los graves daños sufridos." reclamando por ello que no se lleve a cabo el viaje.

Algo así ya lo dijo en agosto, nada más producirse el incidente. Pero para el día de la presentación oficial, el que fuera concejal de fiestas añade una nueva idea: olvidarse del viaje a las Islas Baleares y que la convivencia "se haga en parajes valencianos, l’Albufera i el Casal de l’Esplai al Parc Natural, que este año ha sufrido el incendio más agresivo en 40 años."

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El viaje consiste en un desplazamiento en barco, durante el que el jurado convive con las candidatas a través de los actos que allí se celebran -coloquios, charlas, la cena oficial...- mientras la fallera mayor de València y corte de honor vigentes hacen una visita institucional en el municipio de turno.