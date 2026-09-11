La niña que aprendió que la verdadera amistad está en el casal

Los perfiles de candidatas sirven para conocer historias excepcionales. Como la de Nerea Guillem. «La falla fue lo que más me salvó. Mucho más que el colegio. Es donde he aprendido a valorar la amistad de verdad, la que me ayudó a sentirme fuerte y la que ha forjado mis amistades, las que nunca han visto un problema y que perviven en el tiempo». Porque Nerea, bajo su apariencia absolutamente normal, esconde una infancia y adolescencia «con muchos problemas en la piel: tenía dermatitis con piel atópica pero a un nivel extremo». Es decir, manchas, ronchas, «lo que se dice piel de dálmata». Y un calvario no ya de picores o tratamientos hasta dar con la tecla, sino de «problemas con los niños. Ya sabes a esas edades lo que puede pasar». Ahora es feliz porque «aquello no es más que un recuerdo» pero reconoce que «eso me ha ayudado a ser la Nerea que soy».

Nerea Guillem desfila ya preseleccionada / Fotofilmax

Nerea con un Guillem por partida doble, pero que aún podía haber sido extremo: «mi madre dice que, si hubiese sido chico, me habría llamado Guillem, porque le gusta mucho. ¿Te imaginas? Guillem Guillem Guillem. Guillem al cubo». Con apellidos que vienen de Pego y de Requena, cada uno de un rincón.

Quince años después

Estudia Gestión y Administración Pública y trabaja como auxiliar administrativa «en la empresa de mi madre» mientras acaba el TFG «que este año he relajado por empezar a trabajar y por ser fallera mayor. Que quería serlo este año. Y si el año que viene también hay que aplazarlo...». No le sabría mal. Sería muy buena señal. Tocaba ser fallera mayor porque estaban todos los ingredientes. «Era quince años después de haber sido infantil. Y también lo ha sido una amiga con quien fui infantil, y lo ha sido mi prima... era mi año». En aquel 2011 (quince años) que fue infantil no fue preseleccionada «por lo que ahora lo vivo con doble ilusión». Aunque la elección ya no se haga en la Sala Xúquer, aquel recinto que tiene casi debajo de casa y que fue el epicentro de la fiesta. Si lo logra será la primera de la década y la séptima foto en el Salón de la Fama de la comisión.

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El origen fallero había sido en Isla Cabrera «de la que eran mi madre y mi abuela, pero al venirse a vivir aquí nos apuntaron y soy de las que también piensa que es lo mejor: la falla de debajo de tu casa. A la que puedes bajar siempre, de donde puede subir a casa a descansar...». Y donde la recoja el coche oficial, si nos ponemos.