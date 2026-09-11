La JCF convoca a una nueva candidata a Fallera Mayor a escasas horas de la presentación oficial por una nueva renuncia
El sector de Jesús contará con una representante de última hora: la joven Cristina Rasero, de Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar
A apenas unas horas de la presentación oficial de las candidatas a falleras mayores de València, la Junta Central Fallera ha anunciado la renuncia de una segunda candidata, por lo que, prácticamente sobre la bocina, se ha producido un cambio.
La renuncia ha sido por parte de la candidata Lucía Sorolla Fillol, de la comisión de Carretera Escrivá-Cooperativa San Fernando. De acuerdo con el procedimiento, se ha revisado el acta de la Preselección para ofrecer la plaza, por orden, a las suplentes.
El puesto será ocupado por Cristina Rasero Tena, de la comisión de Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar. Cristina tiene 26 años y es profesora especializada en inglés. Fue fallera mayor infantil en 2010.
Segunda retirada
El curso 26-27 ha acogido, de forma sorprendente, dos renuncias, algo que no había pasado hasta ahora. A primeros de semana también se comunicó la retirada por causas de fuerza mayor de una representante de Olivereta, Naiara Corraliza, sustituida por Marta Martínez, de Poeta Alberola-Totana.
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