Una hija del pueblo para no volver a esperar 50 años

El Forn d’Alcedo tardó exactamente 50 años en estrenarse en el Salón de la Fama. Lo hizo en 2025 con Beatriz Navarro. Y ahora apuesta nuevamente con Esther Rodrigo, una de las candidatas más jóvenes del elenco, con plena adscripción a la falla y al pueblo.

Vean si no: «fui fallera mayor infantil con mi padre de presidente, que también ha sido presidente de la Agrupación. Y he sido fallera mayor con mi madre de presidenta. Menos frecuente que cuando el presidente es él. «Hemos vivido momentos de madre e hija solas. Y también me ha dado mucha libertad. Un año de verdad increíble».

Es hija del pueblo, de ‘Els Crespo’. «Somos una familia muy implicada en la falla y en la barriada. Mi madre tiene una carnicería, un negocio que empezó mi bisabuela. Antes era ‘Pili’ y ahora es ‘Diana’». En la familia han tenido alcaldes pedáneos «en un tiempo en el que no había ni nuevo cauce, de cuando el Forn d’Alcedo llegaba a lo que ahora es la nueva Fe. Mi tío y mi abuelo fueron muy relevantes en la construcción de lo que es ahora el barrio».

Esther Rodrigo, en la Procesión de la Virgen / Moisés Domínguez / s

Esther Rodrigo, en la Ofrenda / Falla Forn d'Alcedo

La carnicería y la dana

Aquello fue como abrir las puertas a algo que nunca habíamos vivido. Decíamos que Bea es válida, pero que era difícil. Teníamos la duda porque nunca había salido ninguna candidata de nuestra falla, aunque ‘¿y si sí?’ lo teníamos, pero fue escuchar su nombre y fue un momento para recordar. Ese y todo lo que hemos vivido durante el año. A pesar de todo lo que también sufrimos». Se refiere a la Dana, que inundó la carnicería: «aquello era sacar y sacar barro, con el miedo de no saber qué llevaba detrás» y los ánimos «pero me quedo con que en el pueblo no perdimos a nadie y que siempre queríamos estar juntos todos los habitantes del pueblo. Cenábamos en la calle con lo que teníamos, procurábamos no estar solos. Salimos con la ayuda de todos y lo hemos hecho más fuertes». Moraleja: «No me quiero mover de allí. Es mi casa, es mi sitio».

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Esther, en el homenaje a Beatriz Navarro, su antecesora y en la corte de 2025 / Falla Forn d'Alcedo

Esther Rodrigo, en su exaltación / Falla Forn d'Alcedo

Acabando Enfermería

En lo profesional, está todavía en formación: acaba de terminar Tercero de Enfermería en la UV. «Hice prácticas asistenciales en Cardiología del Hospital Clínico durante el segundo curso y este último he estado en el Centro de Salud de Castellar-Oliveral, muy cerca de casa. Y el que viene estaré en hospital todo el año» si hay algo que no lo impida. «Estoy abierta a todo: me gusta matrona, algo movido como Urgencias, me gusta la comunitaria...». El tiempo lo dirá. Sea este año... o el que viene.