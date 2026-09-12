Fallece el histórico presidente de falla "Paquito el Lechero"

"Se ha muerto Paquito el Lechero". Así corrió por los wasaps falleros durante la mañana del sábado la noticia. Y con eso bastaba para saber que se ha ido uno de los personajes históricos de la fiesta: Francisco Salavert Martí, a los 85 años.

Paco Salavert es protagonista de una época de las Fallas. De aquella que hizo la transición entre tiempos, en el que la fiesta fallera y la sociedad se movió a ritmo de cambio, de actualización y de modificacion del mundo conocido. Una época de la que sus protagonistas abandonan ya la tierra, pero de la que queda el recuerdo. Aún perviven miembros de aquel entorno: Armando Serra, Evaristo García, Ramón Bernabéu, Isidro Vicente López... pero cada vez que se marcha uno, llamados por el imparable paso del tiempo, se echa la vista atrás para recordar un tiempo pasado no hace tanto tiempo.

Ostentó el título de "más longevo"

Paquito el Lechero vivió décadas de la fiesta desde la atalaya de la presidencia de su comisión, Pérez Galdós-Calixto III. Tanto, como que estuvo en la misma desde 1967 a 2001. Con el cambio de siglo dio por finalizada su etapa, llevándose durante años el título de "presidente más longevo de la historia de las Fallas". Luego le superarían algunos (Eduardo Martí, Joaquín Perez, Paco López Moral o el incombustible Antonio de Zárate), pero disfrutó del latiguillo ganado a lo largo del tiempo.

Reportaje en Levante-EMV, cuando finalizó su longevo mandato / RLV

A lo largo de su presidencia, Calixto III fue una comisión con mucha presencia. De su mano surgieron, a finales de los ochenta los premios Raga a las figuras más satíricas de la Exposición.

"Fundamentalmente por cansancio, porque ya son muchos años al frente y llega un momento en que hay que tomar esta decisión, que llevaba ya unos años queriendo tomar» aseguraba, alboreando el siglo, para anunciar su retirada, a la que siguieron todo tipo de homenajes, incluyendo la presidencia de honor y seguir organizando el premio Raga.

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La comisión, esa que luce precisamente un merengue en lugar de un "bunyol" en su escudo, ha recordado que hablar de Paco Salavert era "hablar de una persona comprometida con su comisión y con nuestra fiesta".